Sebrae promove palestra online gratuita sobre inovação aplicada aos pequenos negócios em São Carlos

Inovação pode ser definido como a atitude de introduzir novidades ou renovar algo que já existe. No cenário atual, principalmente por conta da pandemia do novo coronavírus, a empresa que quiser sobreviver deverá inovar sempre. Mas como fazer isso de uma maneira eficaz? É pensando nisso que o Sebrae traz para os empreendedores de São Carlos a palestra online gratuita “Inovação aplicada aos pequenos negócios”. O evento vai acontecer nesta quarta-feira (26), às 16h. Os interessados podem se inscrever pelo link https://bit.ly/3jKJLF8 ou por ligação e mensagem no telefone (16) 99186-7879. As vagas são limitadas.

“Os empreendedores vão aprender que inovação não é só lançar produtos ou soluções nunca antes vistas, mas tomar atitudes diferentes em processos diários”, explica o analista de negócios do Sebrae-SP, Osmar da Silva Junior. “Para inovar, também não é preciso investir financeiramente. A prática pode ser feita sem nenhum custo adicional e ainda pode gerar economia de recursos e redução de custos quando bem aplicada”, completa.

Na palestra, os participantes vão entender sobre a importância de fazer boas parcerias com empresas do bairro para a criação de campanhas e propostas que valorizem ambos os negócios; a explorar a interação com os clientes promovendo concursos culturais, realizando enquetes e solicitando opiniões; a implementação das experiências que vão além da comercialização de produtos e serviços; o atendimento no dia a dia que não deve ser “quadrado”, mas sim feito de uma maneira que o cliente se sinta especial; e até mesmo a diferença que faz o cuidado com a decoração de um estabelecimento, que pode tornar a experiência como um todo ainda mais agradável.

SERVIÇO

Palestra online gratuita: Inovação aplicada aos pequenos negócios

Sala virtual: Plataforma Microsoft Teams

Link: Enviado por e-mail e por WhatsApp aos participantes inscritos

Data: 26 de agosto, quarta-feira

Horário: 16h

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/3jKJLF8

Mais informações: WhatsApp Business: (16) 99186-7879

