Sebrae oferece 4 meses de consultoria gratuita para pequenos negócios em São Carlos

Móveis produzidos por empresa que passou pelo ALI Produtividade -

O Sebrae SP está com inscrições abertas para micro e pequenas empresas na região de São Carlos.interessadas em participar do programa Agente Local de Inovação (ALI) Produtividade, que oferece quatro meses de acompanhamento individualizado e gratuito. Os interessados podem se inscrever até a próxima segunda-feira (15/09) pelo link .

O ALI Produtividade é uma parceria entre Sebrae, Governo Federal, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O programa busca promover melhorias rápidas e de alto impacto por meio de agentes bolsistas que acompanham cada empresa, identificam gargalos e elaboram um plano de ação com soluções práticas.

A iniciativa é voltada a negócios dos setores de comércio, serviços e indústria que desejam aumentar sua competitividade por meio da inovação. Nos últimos anos, mais de 1.100 empresas da região participaram, registrando um aumento médio de 37% na produtividade e 14,1% no faturamento.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP Alex Lavelli, os resultados têm sido consistentes. “O programa traz mudanças visíveis em pouco tempo. Já no início do acompanhamento é possível notar empresários conquistando ganhos em vendas, produtividade e organização. Esse impacto imediato é o que torna o ALI Produtividade tão transformador”, afirmou.

Casos de sucesso na região

Diversos negócios da região de São Carlos já colhem resultados positivos com o ALI Produtividade, entre eles uma empresa que fabrica móveis desde 2020. Seus sócios-proprietários, Fernanda Pascon Occik Cunha e Renato Pascon Occik, sentiam a necessidade de um olhar externo sobre o negócio e decidiram procurar o Sebrae-SP. Com o apoio da agente local de inovação, aprimoraram sua presença digital no Google e no Instagram e criaram ações de relacionamento, como o “café com arquitetos”, que será realizado em breve junto com o lançamento de novos produtos.

Outro ganho foi o planejamento estratégico. “Conseguimos identificar meses sazonais de baixa venda e lançamos uma linha de móveis avulsos para manter o fluxo de faturamento. Para nós, o programa foi um divisor de águas no negócio”, comentou Fernanda.



O acompanhamento também trouxe avanços administrativos, como a criação de ferramentas para monitorar orçamentos e pedidos, melhoria no atendimento e no pós-venda, uso do LinkedIn e análise mais detalhada de indicadores financeiros. “O resultado foi um crescimento de 10% a 15% no faturamento em relação ao ano anterior, além da reativação de clientes antigos”, contou Renato.

Um mercado de bairro foi outro case de sucesso do ALI Produtividade. Administrado por Ana Carolina do Amaral Andrade e Rodrigo de Bueno de Andrada, o negócio enfrentava sérias dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia. A principal fragilidade era a gestão de estoque: produtos de baixa saída eram comprados em excesso, comprometendo o capital de giro.

“Com o apoio do ALI, passamos a usar relatórios diários de vendas, identificando quais produtos tinham mais ou menos rotatividade. Essa simples mudança possibilitou compras mais assertivas, fluxo de caixa saudável e até a formação de reserva financeira para reinvestimentos”, relatou Ana Carolina.

Após pouco tempo desse acompanhamento individualizado, o resultado começou a aparecer. “Hoje conseguimos planejar melhor, temos mais controle e tranquilidade para tomar decisões. O programa realmente nos mostrou o caminho certo”, destacou Rodrigo.

Por assessoria de comunicação Sebrae

Leia Também