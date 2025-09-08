Sebrae Móvel traz atendimento gratuito nesta terça e quarta no Mercado Municipal

São Carlos recebe, nos dias 9 e 10 de setembro, o novo Sebrae Móvel, um truck mais moderno, espaçoso e tecnológico que funciona como um verdadeiro escritório sobre rodas. A unidade estará estacionada na Praça do Mercado Municipal, das 10h30 às 16h30, oferecendo gratuitamente orientações e experiências digitais para quem já empreende ou deseja abrir um negócio.

A iniciativa é promovida pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Apoio ao Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Estrutura inovadora

Com 9,5 metros de comprimento e cerca de 6 metros de altura, o veículo conta com computadores, internet, ar-condicionado e materiais de apoio, proporcionando conforto e praticidade ao público. A estrutura inclui ainda seis estações de experiências digitais, com quatro TVs touchscreen, um tablet de realidade aumentada, óculos de realidade virtual e uma mesa de atendimento.

Durante os dois dias, os visitantes poderão participar de atividades interativas ligadas à criação e ao desenvolvimento de negócios digitais. Além disso, haverá atendimentos sobre planejamento, formalização de empresas, finanças, marketing, vendas, inovação, sustentabilidade e acesso a crédito.

Incentivo ao empreendedorismo local

“O novo Sebrae Móvel representa um avanço importante no relacionamento com os empreendedores locais. A proposta é estar ainda mais próximo da população, oferecendo um espaço moderno e acolhedor para tirar dúvidas, receber orientações e encontrar caminhos para fazer o negócio decolar”, destacou Marcílio Farias, analista de negócios do Sebrae-SP.

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, a presença do veículo em São Carlos reforça o apoio ao empreendedorismo.

“A chegada do novo Sebrae Móvel a São Carlos reforça o compromisso da nossa cidade em apoiar o empreendedorismo e a inovação. Esse escritório sobre rodas, totalmente adaptado e tecnológico, vai aproximar os serviços do Sebrae da população, oferecendo ferramentas modernas e conhecimento prático para quem quer empreender ou fortalecer o seu negócio. É uma oportunidade única de acesso à informação e de estímulo ao desenvolvimento econômico local”, afirmou.

Atendimento

O atendimento é gratuito e será realizado por ordem de chegada.

