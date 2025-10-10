Sebrae leva 800 empreendedores da região de São Carlos para a Feira do Empreendedor 2025

FE será realizada no São Paulo Expo - Crédito: Sebrae

O Escritório Regional do Sebrae-SP em São Carlos confirmou que levará cerca de 800 empreendedores e empresários da região para a Feira do Empreendedor 2025 (FE25), que acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, na capital paulista. A iniciativa faz parte das missões empresariais organizadas pelo Sebrae, que visam proporcionar experiências práticas de aprendizado, troca de contatos e novos negócios.

Ao todo, serão 24 missões empresariais, com saída de 16 cidades da região ao longo dos quatro dias de evento: Araras, Brotas, Santa Gertrudes, Torrinha, Corumbataí, Cordeirópolis, Ribeirão Bonito, Descalvado, Dourado, Itirapina, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, Rio Claro e São Carlos.

As inscrições já estão abertas, e os interessados podem obter informações sobre vagas disponíveis, horários e locais de saída nas unidades do Sebrae Aqui ou pelo WhatsApp (16) 99186-7879.

Região representada por startups

Cinco expositores da região de São Carlos participarão da Feira, entre eles a Prisma Tech, startup de tecnologia fundada por Gustavo Sanchez e dois sócios formados em engenharia pela USP. A empresa, criada há pouco mais de um ano, oferece consultoria e soluções em inteligência artificial e fará sua estreia no evento apresentando uma proposta interativa.

“Nosso objetivo é proporcionar uma experiência imersiva e simples, mostrando como a IA pode gerar valor real para as empresas”, explica Sanchez.

O empreendedor ressalta que a decisão de participar veio pela amplitude e alcance da Feira, que deve reunir mais de 110 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 45 milhões em negócios. “É impressionante como milhares de visitantes passam pelos estandes em busca de conhecimento e soluções. Para uma empresa jovem como a nossa, é uma chance única de mostrar nosso trabalho e aprender com o ecossistema empreendedor reunido em um só lugar”, destaca.

Tema: Inteligência Empreendedora

A edição 2025 da Feira traz o tema “Inteligência Empreendedora”, conceito que une conhecimento, comportamento e inovação para ampliar resultados e promover crescimento sustentável.

Segundo a gerente regional do Sebrae-SP, Ariane Canellas, a proposta é ajudar empreendedores a entenderem o papel da inteligência emocional e da inovação na tomada de decisões. “Mais do que se reinventar e construir negócios, é uma oportunidade de ampliar a compreensão sobre si mesmo e sobre o contexto em que se vive”, afirma.

Estrutura e programação

Com 55 mil m² de área, a Feira do Empreendedor 2025 será dividida em sete eixos temáticos:

Comece seu Negócio

Gerencie o seu Dinheiro

Inovação e Tecnologia

Marketing e Vendas

Comportamento Empreendedor

ESG – Impacto Social e Ambiental

Cidade Empreendedora

O evento contará ainda com palestras, painéis, consultorias, rodadas de negócios e oportunidades de networking, além da presença de especialistas e empreendedores de diferentes setores.

Em sua 14ª edição, a Feira do Empreendedor consolida-se como o maior evento de empreendedorismo da América Latina, promovendo conexões, conhecimento e negócios para empresas de todos os portes.

