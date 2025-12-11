Sebrae e Prefeitura apresentam diagnóstico para fortalecer turismo em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com o Escritório Regional do Sebrae, apresentou nesta quarta-feira (10/12) o relatório final de diagnóstico da gestão do turismo, resultado de uma consultoria técnica especializada voltada a identificar pontos fortes, fragilidades e oportunidades para aprimorar o setor no município. O encontro ocorreu no auditório do Departamento de Economia Solidária (DAES) e reuniu as secretarias de Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Cidade Inteligente e Transparência.

Coordenado pelo professor doutor Fábio Pozati, a consultoria teve como foco o fortalecimento da governança turística, o desenvolvimento de um plano de destino turístico inteligente e a estruturação de um sistema de gestão de informações. O diagnóstico foi elaborado a partir de sete dimensões: sustentabilidade econômica, acessibilidade, tecnologia, governança, experiência do turista, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social.

O trabalho envolveu seis encontros presenciais, atividades técnicas e levantamentos de campo. Segundo Pozati, o relatório aponta a necessidade de novas consultorias para ampliar a eficiência do COMTUR, melhorar a gestão do turismo, avançar na elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo (PDT) e estruturar projetos inovadores como o destino turístico inteligente. Ele destacou que São Carlos tem forte potencial para pleitear o título de Município de Interesse Turístico (MIT) e já se destaca no Mapa Turístico Brasileiro.

Apesar das diversas opções de lazer, o turismo local se fortalece sobretudo nos segmentos de negócios, acadêmico, cultural e de eventos, que movimentam a economia durante todo o ano.

A representante do Sebrae São Carlos, Ana Paula da Conceição, reforçou que o diagnóstico dá instrumentos importantes para o município planejar ações consistentes.“A Secretaria de Cultura e Turismo agora tem condições de atuar com mais precisão e organizar o setor para gerar desenvolvimento econômico. Queremos envolver também o empresariado do turismo para aproveitar todo esse potencial”, afirmou.

O secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, agradeceu o apoio do Sebrae e ressaltou que o estudo evidencia os pontos fortes da cidade — como o turismo histórico e o setor de eventos — ao mesmo tempo em que aponta desafios. Ele anunciou medidas previstas para 2026, como a implantação de um Posto de Informação Turística, ampliação das informações online e investimentos em sinalização turística.

O secretário adjunto, Hícaro Alonso, celebrou o relatório, classificado como um diagnóstico de grande qualidade.“O estudo nos dá clareza sobre as deficiências e oportunidades, permitindo construir políticas mais eficazes para ampliar a relevância econômica do turismo na cidade. Vamos fortalecer a parceria com o Sebrae e criar um ambiente favorável para que o setor empresarial cresça”, concluiu.

