Scheik, o cavalo da internet, estará na Cavalgada Solidária em São Carlos

Nativo do litoral inglês e da raça Frisio, o cavalo Scheik, que tem viralizado seus vídeos na internet, será uma das atrações da quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que será realizada em fevereiro em São Carlos.

Com sua beleza única de pelagem negra, predominante na raça e um grau de adestramento diferenciado, o animal é destaque em eventos na América toda e estará fazendo demonstração e animando o domingo dos participantes no evento.

“Temos um centro de adestramento referência na cidade de Atibaia e a Cavalgada Solidária é um evento bonito de se participar. Agradecemos o convite da organização e podem ter certeza que marcaremos nossa presença nesta ação contra o câncer”, afirmou o mestre Felipe.

“Ficamos felizes em ter uma participação deste nível em nosso evento, seguimos crescendo, humildemente, porém pensando grande e como falamos lá atrás, o evento ainda será referência nacional e agradecemos nossos amigos do Rancho 100 Fronteira pelo meio campo feito para esta atração estar aqui no dia 9 de fevereiro”, disse Rykoff Aidar.

Com saída marcada para às 11h pontualmente no terreno onde arma-se feirões na Avenida Getúlio Vargas, mais de 20 comitivas do Estado são esperadas para o evento e irão percorrer as principais vias de São Carlos com destino ao campo do Santa Felícia, onde almoço beneficente, praça de alimentação completa e atrações sertanejas estarão disponíveis aos participantes.

