Saúde vai realizar plantão de vacinação contra gripe e Covid-19 neste sábado

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde irá realizar um plantão de vacinação neste sábado, 19, das 10h às 17h, no Shopping Iguatemi São Carlos. Serão aplicadas doses das vacinas contra a Covid-19 (bivalente) e contra a influenza (gripe) em crianças e adultos.

Estão habilitadas a se imunizar contra a gripe as pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos –, que deverão levar documento com foto, CPF e carteira de vacinação para receber a imunização.

Já a vacinação com a bivalente está disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais, além de pessoas imunocomprometidas a partir dos 12 anos; e gestantes e puérperas, inclusive as menores de 18 anos.

Vale destacar que, para receber a vacina bivalente, as pessoas necessitam ter tomado ao menos duas doses de vacina contra a Covid-19 anteriormente, sendo que a última dose precisa ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

Leia Também