Saúde realiza 290 exames de eletrocardiograma no mutirão do Ceme

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um mutirão de exames de eletrocardiograma no último final de semana. Os procedimentos foram executados no Centro Municipal de Especialidades (CEME) e fazem parte da campanha do município para zerar as filas pendentes.

No sábado, 17, foram agendados 286 eletrocardiogramas e realizados 165. No domingo, 18, 75 pessoas faltaram entre 200 agendamentos. Ao todo, dos 486 exames agendados, 290 foram efetuados e 196 pessoas faltaram, o que representa taxa de absenteísmo de cerca de 40,3%.

Neste primeiro final de semana de mutirão, foram convocados apenas os pacientes pertencentes ao núcleo de saúde da grande Vila Prado e bairros adjacentes, abrangendo as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Azulville, Botafogo, Cruzeiro do Sul, Redenção e Vila Izabel e as Unidades de Saúde da Família (USF’s) CDHU, Cruzeiro do Sul – Equipes I e II e Jardim São Carlos.

Os pacientes que compareceram e fizeram o exame obterão os laudos confeccionados e entregues pelas unidades de saúde ainda nesta semana, enquanto as pessoas ausentes terão o exame remarcado conforme a oferta de vagas.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, uma busca ativa será feita com os pacientes que não compareceram para dar andamento na execução dos exames. “Apesar da taxa de absenteísmo, tiramos bastante gente da fila e vamos tentar resolver a questão dos faltosos de outra maneira. Todas as pessoas foram avisadas e confirmaram presença, por isso, buscaremos entender o motivo da falta”, disse Jôra.

Nos próximos finais de semana, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá novos mutirões de eletrocardiograma para os outros três núcleos de saúde da cidade. A meta é zerar a fila de 1.170 pessoas que ainda aguardam pelo exame até o final do mês de julho, dando agilidade a diagnósticos para a população que precisa do exame para iniciar seus respectivos tratamentos.

