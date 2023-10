Saúde inicia instalação de novo aparelho de raio X no Centro Municipal de Especialidades

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou a instalação de um novo aparelho de radiografia digitalizado no Centro Municipal de Especialidades (CEME).

Ao entrar em operação no CEME serão 8 horas de atendimento diário, ofertando 60 exames/dia, o que representa um incremento de 1.300 exames/mês. Do total de exames em fila de espera, 7.660 no total, 56,6 % são do CEME.

Os 1.300 exames/mês que o CEME conseguirá realizar serão somados à oferta de outros prestadores, como HU, AME e Santa Casa, que juntos realizam mais 1.400 exames/mês.

A radiografia é um exame complementar essencial para a prática de serviços de saúde, permitindo a avaliação de fraturas ósseas, do tecido pulmonar, das dimensões cardíacas, das alças intestinais e muitas outras estruturas do corpo humano.

A SMS explicou que para a instalação do aparelho é necessário a colocação de um vidro especial, importado, por isso exige um tempo maior para que os exames comecem a ser realizados. A Secretaria acredita que até a segunda quinzena do mês de novembro o raio x do CEME já esteja em operação.

A secretária de Saúde, Jôra Porfírio, disse que equipamento foi locado pela Secretaria de Saúde. “Fizemos isso na UPA Vila Prado e resolvemos o problema, pois todas as vezes que o aparelho necessitava de manutenção demorava muito para retornar já que a assistência não é em São Carlos. Com a locação, se ocorrer qualquer irregularidade no funcionamento, a empresa é obrigada ceder outro aparelho imediatamente”, afirma a secretária.

Para Netto Donato, secretário de Governo, com a instalação de novos equipamentos a Prefeitura avança na realização de exames e também no diagnóstico. Já ampliamos em 200% a oferta de exames de ultrassom realizados no CEME, passando de 120 para 360 exames/mês, além dos 850 exames/mês ofertados via contratualização com a Santa Casa, Hospital Universitário e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Agora vamos oferecer mais 1.300 raio-x/mês, fora os 1.400 realizados anteriormente, passando a realizar no total 2.700 exames mensalmente. O raio-x é um equipamento que melhora o diagnóstico e diminuiu custos”, avalia Netto.

Antes o paciente tinha que esperar a revelação do filme para retornar à consulta e o médico fazer a avaliação do raio-x (chapa). Agora, com o sistema informatizado, o médico visualiza, juntamente com o paciente, na tela do computador que fica no consultório. Isso permite maior agilidade e otimização do acolhimento oferecido às pessoas.

