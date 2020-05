Saúde e trabalho remoto são temas de live da UFSCar

Crédito: Divulgação

Na última quinta-feira (21), a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (ProGPe) da UFSCar realizou o evento online "Trabalho Remoto no Contexto da Pandemia de COVID-19". Mais de 700 pessoas assistiram pelo YouTube e pelo streaming do Google Meet.



O objetivo foi aproximar a comunidade UFSCar e esclarecer dúvidas. "Queremos estreitar laços de comunicação entre a ProGPe e todos os servidores da Universidade. Além disso, tivemos a oportunidade de levar informações corretas sobre a COVID-19", relata o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Itamar Lorenzon.



O Pró-Reitor apresentou os serviços oferecidos pela ProGPe, o site da unidade, processos via SEI, normatizações internas e externas, dentre outros. As modificações na jornada de trabalho e aspectos legais relativos ao período de trabalho remoto também foram elucidados pelo Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas da UFSCar, Rafael Porto Santi.



COVID-19 - O Prof. Dr. Bernardino Souto, Presidente do "Comitê de Controle e Cuidados em Relação ao Novo Coronavírus", participou da live da ProGPe. O médico esclareceu dúvidas quanto ao isolamento social e apresentou recomendações de saúde para quando ocorrer o retorno às atividades presenciais na UFSCar. "Junto à Reitoria, o Comitê planeja que o retorno ao trabalho presencial se dê de forma gradativa. Grupos de risco e pessoas com comorbidades, por exemplo, devem retornar posteriormente. A data para este retorno ainda não foi estabelecida", afirma Bernardino Souto.



Durante toda a reunião os servidores puderam enviar perguntas à equipe. O Pró-Reitor enfatizou que as atividades não pararam na UFSCar. "Este período não conta como afastamento no histórico funcional, mas como 'trabalho remoto'. Quaisquer atualizações neste sentido serão comunicadas e discutidas junto à comunidade UFSCar", finaliza o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Itamar Lorenzon.



- Acesse o Portal da ProGPe aqui: http://www2.progpe.ufscar.br/



- Assista à gravação da live aqui: https://www.youtube.com/watch?v=SkuGh0mCawI&feature=youtu.be

