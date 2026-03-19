SaÃºde de SÃ£o Carlos realiza 2Âº Encontro Interprofissional sobre Tuberculose

O auditório do Museu da Ciência “Mário Tolentino” recebeu, na tarde desta quinta-feira (19), o 2º Encontro Interprofissional para o Enfrentamento da Tuberculose. Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC), o evento reuniu profissionais da saúde, pesquisadores e gestores para discutir estratégias de diagnóstico, tratamento e prevenção da doença em São Carlos.

A coordenadora do CAIC, Cíntia Martins Ruggiero, destacou que o principal objetivo do encontro é informar e sensibilizar tanto a população quanto os profissionais de saúde sobre a importância do diagnóstico precoce e da adesão ao tratamento. “Hoje temos 45 pacientes em acompanhamento e já registramos 16 novos casos apenas neste ano. É fundamental lembrar que a tuberculose não foi erradicada e continua sendo uma preocupação de saúde pública”, afirmou.

O evento contou ainda com a participação do professor da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP e presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, Ricardo Alexandre Arcêncio. Segundo ele, a doença ainda é considerada negligenciada, especialmente em países com altos índices de desigualdade social, como o Brasil.

“Estamos na 19ª posição mundial em número de casos. O Estado de São Paulo concentra grande parte deles, e municípios do interior, como São Carlos, são considerados prioritários no combate à doença”, explicou.

Arcêncio também destacou que o tratamento disponível é o mesmo há mais de 40 anos e apontou a falta de interesse da indústria farmacêutica em desenvolver novos medicamentos como um reflexo da negligência em relação à tuberculose. Ele alertou ainda para a necessidade de maior capacitação dos profissionais de saúde, já que o tema ainda é pouco abordado na formação acadêmica.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, reforçou a importância de manter atenção constante à doença. “Os dados apresentados mostram que precisamos fortalecer as estratégias de identificação dos casos, ampliar a busca ativa de sintomáticos respiratórios e garantir que a informação circule de forma clara e acessível, tanto para os profissionais quanto para a população”, destacou.

Entre os principais sintomas da tuberculose estão tosse persistente por mais de duas semanas, perda de peso e falta de apetite. Especialistas reforçam que qualquer unidade de saúde do SUS está preparada para realizar o diagnóstico e oferecer tratamento gratuito.

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