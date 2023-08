Saúde amplia em 200% a oferta de exames de ultrassom no Ceme

SIGA O SCA NO

No Ceme somente eram realizados 120 exames mensais porque não tinha médico ultrassonografista - Crédito: Divulgação

Para atender uma demanda reprimida de exames de ultrassonografia, a Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou em 200% a oferta de exames de ultrassom realizados no Centro Municipal de Especialidades (Ceme), passando de 120 para 360 exames/mês, além dos 850 exames/mês ofertados via contratualização com a Santa Casa, Hospital Universitário e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Jôra Porfirio, secretaria municipal de Saúde, explica que no Ceme somente eram realizados 120 exames mensais porque não tinha médico ultrassonografista e que com emenda parlamentar destinada foi possível fazer a contratação de mais um profissional. “No total agora estamos ofertando 1.210 exames de ultrassom por mês. A nossa maior demanda são os exames referentes a saúde da mulher como o ultrassom transvaginal e de mama”, explicou a secretária.

Sobre o aumento na oferta dos exames, o secretário municipal de Governo, Netto Donato, agradeceu o trabalho dos servidores da Secretaria de Saúde e a emenda parlamentar pela destinação de R$ 190 mil. “Agora com esse apoio e a nova contratualização teremos maior oferta de exames, vamos diminuir a fila de espera para esse procedimento, entregando maior qualidade no serviço público de saúde para a população”, frisou Netto, lembrando que novos contratos devem ser firmados para zerar a fila de outros tipos de exames.

Estão sendo realizados exames de ultrassom (abdômen superior, abdômen total, vias urinárias, próstata, transvaginal, pélvico abdominal, parede abdominal, inguinal, bolsa escrotal, tireoide e de mama).

Todos os pacientes estão sendo avisados por telefone sobre a data, local e horário do exame. Os agendamentos e avisos estão sendo efetuados pelas próprias unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), que também gerenciam a documentação e orientam os pacientes quanto ao preparo para a realização do procedimento.

