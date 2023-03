São Carlos terá sua "Caminhada pela Paz"

SIGA O SCA NO

Paz - Crédito: Freepik

A Paróquia São João Paulo II (localizada na rua Fortunato Dovido, 520, no Jardim Embaré), irá realizar no próximo domingo, 2, a partir das 7h, a sua “Caminhada pela Paz”.

O evento será colocado em prática junto a tradicional Procissão de Ramos idealizada pela igreja.

De acordo com os organizadores, a caminhada que será no Domingo de Ramos terá saída em frente à igreja matriz, no Embaré e terá uma caminhada de três quilômetros até o Santuário Desatadora dos Nós.

Os fiéis que forem participar, a organização pede que leve ramos, cartazes, faixas, bexigas e as vestimentas em sua maior parte, sejam brancas.

