Garota com SÃ­ndrome de Down - CrÃ©dito: Freepik

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, preparou uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, com atividades voltadas à inclusão, valorização de histórias de superação e oferta de serviços à população. As ações acontecerão nos dias 18 e 20 de março.

No dia 18 de março, das 13h30 às 17h, a equipe da secretaria estará na APAE São Carlos realizando a emissão do Cartão Mais Acesso, além de prestar orientações sobre políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência no município. Para a emissão do cartão, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e laudo médico.

Já no dia 20 de março, das 8h30 às 11h, o auditório do Paço Municipal receberá o evento “Compartilhando Caminhos: Histórias reais de autonomia, desafios e conquistas”, que reunirá profissionais e pessoas com síndrome de Down para compartilhar experiências de vida, trajetórias e exemplos de superação.

Entre os convidados confirmados estão a fonoaudióloga e pesquisadora Maria Grazia Guillen Mayer, a profissional Juliana Cristina Partelli Lucas, a paratleta Isabela Tane Comar, a estudante Helena Arlette dos Santos, o jovem Enzo S. Saldanha e a pedagoga Gabriela do Prado Werneck Tornich.

Na sequência, o público poderá acompanhar o momento “Talentos que Inspiram”, com apresentações do Coral da APAE São Carlos, da Casa 21 e do grupo Acorde, destacando habilidades artísticas e culturais de pessoas com síndrome de Down.

O secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, Rafinha Almeida, destacou a importância da iniciativa. “Mais do que celebrar uma data, queremos dar visibilidade às histórias e talentos das pessoas com síndrome de Down em nossa cidade. É um momento de reconhecimento, inclusão e valorização da diversidade, mostrando que cada conquista é motivo de inspiração para toda a comunidade”, afirmou.

A programação é aberta ao público e busca fortalecer o debate sobre inclusão, respeito e oportunidades, reforçando a importância da participação social das pessoas com síndrome de Down na comunidade.

Leia TambÃ©m