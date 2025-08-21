(16) 99963-6036
São Carlos terá primeiro carro elétrico da Guarda Municipal

21 Ago 2025 - 14h40Por Jéssica C.R.
Carro elétrico da GCM de Poá, na grande SP - Crédito: imagem ilustrativa Carro elétrico da GCM de Poá, na grande SP - Crédito: imagem ilustrativa

São Carlos está prestes a receber o primeiro carro elétrico de sua história da frota pública, que será incorporado à Guarda Municipal. A conquista é fruto do trabalho do vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS), que articulou junto ao deputado estadual Guto Zacarias (UNIÃO) a destinação dos recursos necessários para a aquisição do veículo.

O novo carro elétrico representa não apenas um avanço tecnológico para o município, mas também um avanço na área da segurança pública. Além de contribuir para a redução da emissão de poluentes e promover a sustentabilidade, o veículo chega para modernizar e ampliar a capacidade de atuação da Guarda Municipal, permitindo mais agilidade no atendimento de ocorrências e patrulhamentos.

Bruno Zancheta destacou: “A chegada do primeiro carro elétrico de São Carlos é um marco para a nossa cidade. É mais tecnologia, mais eficiência e mais segurança para a população. Ver esse veículo integrando a frota da Guarda Municipal me enche de orgulho, pois é um investimento que une inovação, sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, mostrando que São Carlos está atenta ao futuro”.

“Quero agradecer ao deputado Guto Zacarias, que atendeu mais uma vez ao nosso pedido e destinou os recursos para essa conquista histórica. Sem essa parceria e esse compromisso com São Carlos, essa importante modernização da frota da Guarda Municipal não seria possível. O recurso já foi destinado e agora, é aguardar a tramitação burocrática para efetivação dessa medida”, finalizou o parlamentar.

