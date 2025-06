São Carlos terá Primeira Incubadora Pública de Economia Solidária

A iniciativa, prevista na Lei Municipal nº 15.196/2010 — que instituiu o Programa de Fomento à Economia Solidária — contará com investimento de R$ 145,8 mil, oriundos do Fundo Municipal de Economia Solidária (Ecosol).

A incubadora será um espaço de apoio técnico, formação e capacitação para empreendimentos de base solidária. O objetivo é fortalecer práticas de geração de renda sustentáveis, inclusivas e democráticas, com foco na autogestão, no cooperativismo e na valorização da cultura local.

Para Eduardo Araújo, diretor do Departamento de Economia Solidária, a assinatura do contrato representa a concretização de uma luta histórica do movimento Ecosol e do Conselho Municipal. “Essa incubadora é um braço fundamental da política pública, pois viabiliza a formação para a autogestão e o cooperativismo. É uma conquista coletiva”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, destacou a importância da parceria com o Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária (NUMI-Ecosol) da UFSCar. “Essa união entre gestão pública e universidade garante a sistematização e a qualificação do trabalho desenvolvido, promovendo a formação de profissionais capacitados”, avaliou.

Atualmente, São Carlos possui 17 Empreendimentos Econômicos Solidários e três entidades de apoio cadastradas no Conselho Municipal. São mais de 280 pessoas diretamente envolvidas — 70% mulheres — e cerca de mil beneficiários indiretos. A Feira Permanente de Economia Solidária da Praça XV, por exemplo, movimentou mais de R$ 750 mil apenas em 2024.

Presente no evento, o vereador Djalma Nery destacou o impacto social da iniciativa: “A incubadora fortalecerá os empreendimentos solidários, especialmente os voltados à população vulnerável. Reafirma o protagonismo de São Carlos no cenário nacional da economia solidária, retomando um compromisso que por algum tempo esteve adormecido”.

A vice-reitora da UFSCar, Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis, também celebrou a parceria. “Temos na UFSCar grupos experientes e comprometidos com a economia solidária. Agora, unimos forças com a Prefeitura para potencializar esse trabalho com responsabilidade social e científica”, afirmou.

O supervisor de projetos da FAI, Marcio Okusu, que na ocasião representou o diretor executivo da FAI/UFSCar, Prof. Dr. Targino de Araújo Filho, explicou como vai funcionar a parceria. “Vamos receber o recurso e fazer a gestão, deixando os profissionais, os professores disponíveis para focar no ensinamento que eles precisam transmitir. Vamos fazer o pagamento das bolsas, aquisição de insumos, dar suporte jurídico, enfim, oferecer toda assessoria”.

Para o prefeito Netto Donato, a criação da incubadora é uma resposta direta a uma demanda histórica dos movimentos sociais. “A proposta está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Economia Solidária. Vamos regulamentar a lei aprovada anos atrás e garantir que esse trabalho saia do papel e transforme realidades”, concluiu.

A assinatura do contrato contou ainda com a presença de Wagner Molina e Joelson Gonçalves de Carvalho, professores do Departamento de Ciências Sociais da universidade, da vereadora Raquel Auxiliadora e de outros parceiros da iniciativa. A expectativa é de que a incubadora comece a funcionar ainda neste segundo semestre.

A Prefeitura de São Carlos deu um importante passo na consolidação das políticas públicas voltadas à economia solidária com a assinatura do contrato para a criação da primeira incubadora pública do município. O acordo foi firmado nesta quarta-feira (18/06) entre a administração municipal, por meio do Departamento de Economia Solidária da Secretaria de Cultura e Turismo, e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio da Fundação de Apoio Institucional (FAI/UFSCar).