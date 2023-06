São Carlos terá plantões de vacinação noturnos e aos finais de semana contra gripe e Covid-19

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde irá realizar três plantões noturnos em dias úteis, além de dois plantões diurnos aos finais de semana, para vacinação contra influenza (gripe) e Covid-19. Serão contemplados cinco locais, em diferentes pontos da cidade.

Na próxima terça-feira (06/06), assim como na seguinte terça-feira (13/06) e na quinta-feira (15/06), as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da Redenção, Santa Paula e Vila Nery e a Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Zavaglia terão vacinação das 7h30 até às 19h, permitindo que os são-carlenses se imunizem aos finais de tarde e início da noite.

Depois, no sábado (17/06), o Centro Municipal de Especialidades (Ceme) também estará aberto para vacinação das 8h às 16h, enquanto, no domingo (18/06), o plantão acontece no mesmo local das 8h às 13h.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, a imunização contra estes vírus ganha importância acentuada no atual período do ano, em que ocorre a redução das temperaturas. “É importante que as pessoas procurem uma das unidades de saúde e aproveitem a possibilidade de se imunizar, pois, com as quedas de temperatura e considerando que essas doenças afetam o sistema respiratório, a vacinação contribui com o controle da circulação viral no município”, disse Denise.

Vale lembrar que todas as pessoas com seis ou mais meses de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos – estão aptas a se vacinar, sendo que as vacinas contra a gripe e bivalente contra a Covid-19 podem ser aplicadas no mesmo dia. Para receber a vacina bivalente, porém, é necessário que o munícipe tenha tomado ao menos duas doses anteriormente, com a última dose tendo sido aplicada há pelo menos quatro meses.

