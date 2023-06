São Carlos terá plantões de vacinação e mutirões de exames neste final de semana

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde irá realizar plantões de vacinação contra influenza (gripe) e Covid-19 e mutirões de exames de eletrocardiograma, nasofibroscopia e laringoscopia neste final de semana, visando, respectivamente, aumentar a cobertura vacinal e reduzir as filas de espera do município.

No sábado, 1, a população poderá se imunizar em dois locais: das 8h às 16h, no Centro Municipal de Especialidades – Ceme (Rua Amadeu Amaral, esquina com a Av. Getúlio Vargas – Vila Izabel), e, das 9h às 16h, no Centro Municipal de Atividades Equestres “Vereador Paraná” (Avenida do Produtor Rural, paralela à rodovia Domingos Innocentini, km 1), ocasião em que acontece o 1º Top Ranch São Carlos. No domingo, 2, o plantão de vacinação continua no Ceme, das 8h às 12h.

A vacinação é destinada no Ceme para todos os públicos a partir de seis meses de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos – e para as pessoas com 12 anos ou mais no Centro Municipal de Atividades Equestres.

Além disso, o Ceme também receberá, nos dois dias, mutirões dos exames de eletrocardiograma, que, nesta semana, atendem os pacientes pertencentes às Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Cidade Aracy, São José e Vila Nery e às Unidades de Saúde da Família (USF’s) Água Vermelha, Antenor Garcia, Astolpho Luiz do Prado, Itamaraty, Jardim Munique, Jardim Zavaglia, Santa Eudóxia, São Carlos VIII e São Rafael.

Por fim, o mutirão dos exames de nasofibroscopia e laringoscopia atenderá 66 pacientes agendados, de um total de 282 pessoas que aguardam nas filas de espera do município. Estes exames visam fornecer imagens das estruturas internas do nariz – nasofaringe, orofaringe e hipofaringe –, assim como a laringe, com o objetivo de identificar o que está causando os sintomas nos pacientes para que, assim, possam retornar ao médico otorrinolaringologista e dar andamento em seus tratamentos.

