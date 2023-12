São Carlos terá Papai Noel cadeirante e Papai Noel itinerante

Final de ano: Natal Solidário vai levar a magia natalina para centenas de famílias - Crédito: João Paulo Justo da Silva

Um Papal Noel cadeirante que irá recepcionar famílias em um evento marcado para o salão social de uma igreja. Antes, um Papai Noel itinerante irá visitar “crianças de todas as idades” que, acamados, não podem se locomover.

Desta forma, a ONG MID espera levar a magia de Natal para 285 famílias cadastradas em eventos natalinos neste final de ano. A afirmação é da presidente da entidade, Cássia Refina de Camargo Pau. “Vamos realizar esta ação pelo sexto ano”, comemorou.

Em entrevista à reportagem do São Carlos Agora, ela detalhou como serão os dois eventos solidários que serão realizados em datas distintas, mas que irão contar com a presença de vários voluntários.

Papai Noel itinerante

Do dia 1º de dezembro, esta sexta-feira, até o dia 15, um grupo de pessoas, com direito a cantores, uma pessoa tocando violão e papais noéis diferentes (que vão de párocos, trabalhadores, padrinhos, entre outros), irão visitar 54 casas de São Carlos, Ibaté e distrito de Santa Eudóxia.

Levarão presentes, carinho, empatia e, principalmente, muito amor. Irão visitar pessoas com necessidades especiais e que não podem se locomover e ficam acamados.

“São em sua maioria, adultos e idosos. Mas que acreditam no bom velhinho. São crianças de todas as idades”, afirma Cássia. “Queremos apenas deixar uma mensagem positiva e de muito amor neste final de ano. É levar a magia do Natal para elas”, afirmou.

Papal Noel cadeirante

Já no dia 17 de dezembro, no salão social da Igreja São João Batista, no Jardim Santa Felícia, acontece no Natal Solidário quando aproximadamente 300 crianças com necessidades especiais e seus irmãozinhos menores de 12 anos irão receber das mãos do Papai Noel cadeirante, presentes doados por padrinhos. “Serão carrinhos, bonecas, bolas, quebra-cabeças. Enfim, muitos brinquedos”, disse Cássia.

“Vai ser gostoso. Vamos levar a magia do bom velhinho para a garotada”, emendou. De acordo com Cássia, os trabalhos para preparar a festa começaram a aproximadamente seis meses. “Desde então, buscamos os doadores e estaremos realizando a festa com 25 voluntários”, comentou. No dia do Natal Solidário, além dos presentes, uma festa para todas as famílias cadastradas, com direito a bolo, guloseimas, cachorro quente, pipoca, algodão doce e refrigerante. “Será tudo gratuito, regado com muito amor, felicidade e gratidão”, finalizou a presidente da ONG MID.

