São Carlos terá novo mutirão de exames de eletrocardiograma e campanha de vacinação

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará novo mutirão de exames de eletrocardiograma neste fim de semana. No sábado, 24, e no domingo, 25, mais 486 pacientes foram agendados para a realização do procedimento. Os exames acontecerão no Centro Municipal de Especialidades (Ceme) e, desta vez, contemplam os munícipes que residem na região do grande Santa Felícia.

Com o novo mutirão, será possível zerar o número de pacientes que aguardam por eletrocardiogramas e são atendidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Santa Felícia, Santa Paula e Parque Delta e pelas Unidades de Saúde da Família (USF’s) Santa Angelina, Arnon de Mello, Romeu Tortorelli, Jóquei Clube e Jardim Guanabara.

Este é o segundo mutirão em duas semanas que a Secretaria Municipal de Saúde realiza para exames de eletrocardiograma. Na última semana, 486 pacientes da grande Vila Prado foram agendados, mas apenas 290 compareceram – taxa de absenteísmo superior a 40%. Todos os pacientes, assim como os do grande Santa Felícia, foram comunicados por telefone do agendamento e comparecem ao local com hora marcada.

VACINAÇÃO

Também neste sábado, 24, das 8h às 16h, e domingo, 25, das 8h às 12h, o Ceme receberá um plantão de vacinação contra a influenza (gripe), Covid-19 e meningite. A vacinação é aberta à população de toda a cidade, independente de fazer parte ou não do mutirão de exames de eletrocardiograma.

A vacina contra a gripe e contra a Covid-19 pode ser aplicada nas pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos –, enquanto a vacina contra a meningite é destinada exclusivamente às crianças, adolescentes e adultos – de 1 a 19 anos de idade –, professores, agentes escolares e profissionais de saúde.

De acordo com a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), Crislaine Mestre, as vacinas são seguras e eficazes, porém, como a defesa gerada pelos imunizantes conjugados – meningocócica C e ACWY – não é definitiva, ocorre a necessidade do reforço. “A quantidade de anticorpos cai ao longo do tempo e o indivíduo deixa de estar protegido, daí a importância das doses de reforço”, disse Crislaine.

