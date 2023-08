São Carlos terá mutirão de exames de ultrassom

SIGA O SCA NO

Secretaria de Saúde amplia a oferta de exames de ultrassom - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde promove nesta sexta-feira, 25, e neste sábado, 26 e dará continuidade durante as próximas semanas, no Centro Municipal de Especialidades (Ceme), a realização de exames de ultrassom (abdômen superior, abdômen total, vias urinárias, próstata, transvaginal, pélvico abdominal, parede abdominal, inguinal, bolsa escrotal, tireoide e de mama). A iniciativa tem como objetivo a redução das filas de espera.

Todos estes pacientes foram avisados por telefone nos últimos dias e comparecerão ao local do exame com hora marcada. Os agendamentos e avisos foram efetuados pelas próprias UBS’s e USF’s, que também gerenciaram a documentação e orientaram os pacientes quanto ao preparo para a realização do procedimento. A intenção é realizar 50 exames de ultrassonografia nesta sexta e sábado e 60 exames de forma semanal.

A Secretaria Municipal de Saúde já realizou outros Mutirões para zerar as filas e as demandas reprimidas e segue ampliando a oferta de exames para o diagnóstico e contuidade do tratamento dos pacientes. Para a contratualização desses exames foram utilizados R$ 190 mil de emenda parlamentar.

Leia Também