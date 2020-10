São Carlos terá mais uma casa de acolhimento infantojuvenil

Crédito: Divulgação/PMSC

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, anunciou nesta quinta-feira (08/10), que vai colocar em operação a terceira casa de acolhimento infantojuvenil na cidade.

O acolhimento é uma medida de proteção para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por consequência de abandono ou então cujas famílias ou responsáveis encontrem-se impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta. Os encaminhamentos são feitos somente Poder Judiciário ou Conselho Tutelar.

Em São Carlos já funcionam duas unidades da Casa de Acolhimento Claudia Picchi Porto (antigo albergue infantil). A terceira unidade não está sendo criada em virtude da demanda de novas vagas, mas para acomodar melhor as crianças e adolescentes que já fazem parte do processo.

“Na verdade estamos redimensionando as vagas e reorganizando as unidades por perfil desse público e também em virtude da COVID-19. Hoje atendemos entre 50 a 60 crianças e adolescentes, porém temos variação de entrada e saída no serviço. Com a terceira unidade vamos cumprir integralmente as normativas e um pedido do judiciário”, explica a secretária de Cidadania e Assistente Social, Glaziela Solfa Marques.

Para colocar em funcionamento a terceira Casa de Acolhimento estão sendo contratados 14 profissionais entre eles educadores, psicólogos, assistentes sociais e coordenador de unidade.

NOVAS VAGAS – A secretária Glaziela Solfa Marques também anunciou o aumento do número de vagas para abrigar a população em situação de rua. “Conseguimos 30 novas vagas emergenciais, somadas as outras 20 que já foram disponibilizadas desde o início da pandemia, totalizamos 50 lugares.

Contando com as entidades parceiras como Divina Misericórdia e também a Casa de Passagem (antigo Albergue Noturno), estamos com 130 vagas”, finaliza a secretária.

