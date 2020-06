São Carlos terá gosto de nostalgia com Cine Drive-In

Uma alternativa para os apaixonados por cinema em época de pandemia: Cine Drive - Crédito: Divulgação

A pandemia da Covid-19 impôs muitas restrições para a população que necessita ficar em isolamento social para não contrair a infecção e quando sair de casa, seguir rígidos protocolos de segurança para não ter possíveis dores de cabeça.

Com o novo coronavírus circulando em São Carlos, não há opção para lazer e distração, fazendo com que famílias tenham dia a dia monótono após três meses sem nenhum tipo de shows, eventos e espetáculos similares.

Pelo menos até esta sexta-feira, 19, já que São Carlos retorna aos tempos nostálgicos e uma parceria entre o Cine São Carlos e o Banana Eventos fez com que um projeto piloto de um Cine Drive-In seja uma atração inusitada.

Será no estacionamento da casa de shows, com sessões previstas para às 19h e 22h. Serão aproximadamente 80 a 100 veículos. As informações foram passadas com exclusividade ao São Carlos Agora na noite desta segunda-feira, 15, pelo gerente comercial do Cine São Carlos, Alexandre Natal.

“É um projeto piloto. Iniciamos entendimentos com Bianca Bertacini, do Banana e tudo se encaminha para que possamos proporcionar uma opção de lazer para o são-carlense”, disse. “A princípio é somente neste dia. É um experimento e caso haja entendimento de todos os envolvidos no quesito protocolo de segurança, a tendência é que possamos ter sessões diárias”, disse o esperançoso gerente comercial.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Há três meses o Cine São Carlos está fechado e segue recomendação das autoridades sanitárias, uma vez que há a necessidade de se manter ambientes fechados para evitar a propagação do Sars-Cov-2.

Desde então Alexandre procurou alternativas e encontrou junto a Bianca Bertanici, a possibilidade de um Cine Drive-In. “O Banana tem um espaço amplo e bacana. Uma área de lazer que também estava inativa. Após entendimentos, chegamos a um denominador comum”, comentou.

Desta forma, surgiu a ideia do Cine Drive-In. Mas para que a iniciativa continue, terá que contar com a importante colaboração daqueles que são apaixonados por cinema.

“Os protocolos de segurança serão rígidos. Duas pessoas por veículo e todos com máscara. Não poderão sair durante a exibição dos filmes. Quando necessitarem ir ao sanitário (masculino e/ou feminino) o acesso será controlado. Terá pessoas que farão a segurança e irão zelar pelo bom andamento”, salientou Alexandre, afirmando que terá álcool em gel à disposição daqueles que pretenderem usufruir de momentos de lazer. “Nós iremos seguir à risca os protocolos de segurança. Esperamos que o público faça o mesmo. Só assim para que este projeto tenha andamento. Caso isso ocorra, posteriormente a ideia é exibir filmes de quarta-feira a domingo durante a pandemia”, disse.

INGRESSOS, REFRI, CHOCOLATE, PIPOCA... TUDO POR APP

Até quinta-feira, 18, será divulgado onde irão ser adquiridos os ingressos. “Tudo para evitar o contato pessoal”, esclarece Alexandre, salientando que deverá ser em um site.

E como um bom cinema, pipoca, refrigerantes, chocolate e guloseimas. “Mas tudo por app e no sistema drive thru. Ninguém irá sair do carro e funcionários preparados irão até o veículo levar o pedido”, salientou. “Iremos demarcar todas as vagas. Tipo corredor X e vaga Y”, explicou.

100m2, IMAGEM E SOM DIGITAL

Quem for assistir os filmes, a perspectiva é que não se arrependa. Alexandre informou que uma tela de 100m2 estará à disposição com imagem e som HD (digital).

Indagado sobre os filmes que serão exibidos na sessão inaugural, Alexandre fez suspense. “A meta é exibir lançamentos e alguns clássicos e dar uma opção de lazer para as pessoas apaixonadas por cinema”, disse Alexandre, salientando que se abre paralelamente, a possibilidade de movimentar a economia.

“Não estamos hoje preocupados com faturamento, mas iremos proporcionar empregos, gerar recursos”, finalizou.

