São Carlos terá curso internacional de doma

Será realizado em São Carlos, nos dias 27, 28 e 29 de março, o primeiro curso de Doma do Rancho 100 Fronteira, que será ministrado pelo Mestre Felipe Farias, do Centro Hípico de Artes Equestres de Atibaia. O curso auxiliará os proprietários de equinos e muares no exercício da doma, flexionamento, traumas e adestramento, capacitando os animais para as lidas do campo ou momentos de laser.

“A maioria dos animais possuem algo que possa ser corrigido ou melhorado. Será uma boa oportunidade. Estamos em Luque no Paraguai e em breve São Carlos”, afirmou Felipe Farias.

Interessados em participar do curso entrar em contato com Fran Suderia no fone (16) 99137.9844. O rancho fica ao fundo do Residencial Moradas no bairro Araucárias, acesso por terra.

