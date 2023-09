São Carlos terá curso de instalação e manutenção de condicionadores de ar

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com o Sebrae e Senai São Carlos, vai oferecer no próximo mês de outubro 16 vagas para o curso de Técnicas Para Instalação e Manutenção de Condicionadores de Ar Tipo Split.

As inscrições para essa capacitação poderão ser feitas de 20 a 27 de setembro, das 8h às 16h30, na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro. Para se inscrever é necessário ser maior de 18 anos, ter ensino médio, RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho.

Com carga horária de 80 horas, o curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas às técnicas de instalação e manutenção de condicionadores de ar tipo split de acordo com procedimentos de fabricantes, normas ambientais e de segurança.

O curso será dividido em duas fases, sendo que nos dias 05 e 06/10 das 18h30 às 22h30, será no Escritório Sebrae São Carlos, localizado na avenida Bruno Ruggiero Filho, nº 649, no Parque Santa Felícia. Já nos dias 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12 e 16/12, das 8h às 17h, as aulas acontecem no SENAI São Carlos “Antônio Adolpho Lobbe”, localizado na rua Cândido Padim, nº 25, na Vila Prado.

Devido ao grande número de interessados foi necessário abrir essa segunda turma, agora pensando não somente nos que estão desempregados, mais também nos que estão em busca de capacitação para uma complementação no salário ou até mesmo um próprio negócio.

“Estaremos sempre pensando no melhor para a população de São Carlos”, ressaltou Luciano Augusto Ortega, diretor de Departamento De Políticas do Trabalho, Emprego para Juventude e Capacitação Profissional.

Para a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto Valenti, a parceria com o Sebrae e Senai é muito importante no sentido de se promover cursos para a formação profissional com certificação. “O Senai é referência de qualidade em capacitação profissional e um grande parceiro da SMTER na formação de novos profissionais e desenvolvimento da cidade”.

