São Carlos terá a Celebração da Conscientização da Síndrome de Down

Crédito: Divulgação

O salão de eventos da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carlos (Aeasc) será o local da Celebração da Conscientização da Síndrome de Down, que acontece domingo, 24, a partir das 10h. A entrada é franca não permitida a entrada de menores desacompanhados.

O encontro criado e organizado por três mães juntamente com uma voluntária profissional da área de eventos. Elas fazem parte do grupo Trevo 21, de São Carlos, que tem como finalidade acolher e trocar experiências das crianças com a síndrome.

O objetivo do evento é trazer visibilidade e informação sobre a Síndrome de Down, além de proporcionar às famílias, crianças e população da cidade, momentos de lazer e diversão.

Em 2023, o evento foi realizado com apoio de patrocinadores. Foi oferecido gratuitamente em sua duração: pipoca, picolé, algodão doce, suco, brincadeiras, teatro, aula de zumba, atividade esportiva entre outros. Com o sucesso da primeira edição, em 2024 o encontro cresceu o espaço físico do evento. Antes realizado no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, e este ano, salão dos engenheiros (Aeasc).

Além do evento recreativo, o encontro terá mais novidades como palestras de especialistas, que serão realizadas durante a semana que antecede a celebração, no domingo, 24,

As palestras serão a partir das 19h no Hotel Indaiá Residence, próximo ao Terminal Rodoviário e mesmo sendo gratuitas, é necessário inscrição prévia. Na galeria de fotos, os palestras, respectivos temas e o fone para a inscrição.

