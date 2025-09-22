São Carlos tem protesto contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia

São Carlos é uma das cidades brasileiras que realizou neste domingo (21) protesto contra a chamada PEC da Blindagem e o Projeto de Lei da Anistia. A mobilização aconteceu na Praça XV, e reuniu partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais locais.
O ato é organizado por PT, PSOL, PCdoB, PCBR e UP, além dos sindicatos ADUFSCar e SINTUFSCar, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Frente São Carlos pela Soberania e pela Democracia, que também congrega PSD, Rede e Cidadania.
A mobilização em São Carlos integra a série de manifestações que ocorrem em todo o Brasil neste domingo. Em São Paulo, o encontro acontece na Avenida Paulista, em frente ao Masp, convocado pela Frente Povo Sem Medo. Já no Rio de Janeiro, o protesto ocorre em Copacabana e conta com apresentações de artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan.