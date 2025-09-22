(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Cidade

São Carlos tem protesto contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia

21 Set 2025 - 19h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
São Carlos tem protesto contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

São Carlos é uma das cidades brasileiras que realizou neste domingo (21) protesto contra a chamada PEC da Blindagem e o Projeto de Lei da Anistia. A mobilização aconteceu  na Praça XV, e reuniu partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais locais.

O ato é organizado por PT, PSOL, PCdoB, PCBR e UP, além dos sindicatos ADUFSCar e SINTUFSCar, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Frente São Carlos pela Soberania e pela Democracia, que também congrega PSD, Rede e Cidadania.

A mobilização em São Carlos integra a série de manifestações que ocorrem em todo o Brasil neste domingo. Em São Paulo, o encontro acontece na Avenida Paulista, em frente ao Masp, convocado pela Frente Povo Sem Medo. Já no Rio de Janeiro, o protesto ocorre em Copacabana e conta com apresentações de artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan.

 

Leia Também

"‘Tive que comprar água para tomar banho": bairros de São Carlos relatam 48h sem abastecimento
Cidade11h52 - 21 Set 2025

"‘Tive que comprar água para tomar banho": bairros de São Carlos relatam 48h sem abastecimento

Ex-prefeito Airton Garcia passará por novos exames neste domingo
Cidade08h13 - 21 Set 2025

Ex-prefeito Airton Garcia passará por novos exames neste domingo

Homem com esquizofrenia é transferido para o HU
Cidade18h51 - 20 Set 2025

Homem com esquizofrenia é transferido para o HU

No Mês Mundial da Doença de Alzheimer, projeto oferece oficina para cuidadores e familiares de pessoas idosas
Cidade15h26 - 20 Set 2025

No Mês Mundial da Doença de Alzheimer, projeto oferece oficina para cuidadores e familiares de pessoas idosas

Família aguarda há quatro dias transferência de paciente esquizofrênico internado na UPA Vila Prado
Cidade14h06 - 20 Set 2025

Família aguarda há quatro dias transferência de paciente esquizofrênico internado na UPA Vila Prado

Últimas Notícias