São Carlos tem grande potencial para logística

O setor de logística e transporte no Brasil, fundamental para a movimentação de mercadorias e crescimento econômico, tem potencial para viver um grande crescimento em São Carlos. “A força do município está na localização e, sendo no estado de São Paulo, tem um modal ferroviário e rodoviário importante”, afirma o economista e professor da UFSCar, Luiz Fernando Paulillo.

Segundo ele, São Carlos pode apostar mais na atração de empresas de logística e deveria trabalhar em parceria com cidades da região com o mesmo potencial, como Araraquara, que tem empresas logísticas a um bom tempo.

“Os modais rodoviário e ferroviário são trunfos para a cidade atrair empresas do eixo central do estado para operaram aqui com centros de distribuição, ganhos logísticos nos distritos industriais etc”, explica Paulillo.

Quanto ao Aeroporto Internacional Mario Pereira Lopes se tornar um porto seco para importação e exportação de produtos por via aérea, a inspiração de São Carlos, segundo Paulillo, deve vir da história de Viracopos.

“A partir daí pode vir a possibilidade de expandir um hub cargueiro. Como aconteceu na região de Campinas paulatinamente, até chegar a um hub que conta com várias cargueiras, como Cargolux, Fedex, Lufthansa Cargo, Atlas Air, Cargolux Itália, Lan Cargo, Martnair, ABSA Cargo, Emirates, SkyCargo, United Parcel, etc. è preciso esforço do municipio em várias frentes para buscar parcerias e oportunidades para essas empresas nos ramos agroindustrial e tecnológico”, destaca o economista.



GRANDE EMPREGADOR - O setor de logística deverá oferecer mais de 150 mil vagas no país em 2025, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O estado de São Paulo concentra muitas dessas oportunidades na área, ofertadas por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). No primeiro mês deste ano, foram mais de 6,9 mil possibilidades de empregos destinados à população.

O número de oportunidades no setor logístico também cresceu em 2024. De janeiro a dezembro do último ano, foram cerca de 88,7 mil vagas disponibilizadas por meio dos PATs. O crescimento foi de quase 38% se comparado ao mesmo período de 2023, que registrou cerca de 64 mil empregos divulgados na área para cargos de auxiliar de logística, analista em logística, supervisor em logística, gerente de logística e tecnólogo em logística de transporte.

“O setor de logística e transporte é fundamental para a economia e está em franca expansão. As novas tecnologias e o crescimento de serviços de e-commerce e marketplaces têm impulsionado essa área. Isso representa desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, pois gera novas oportunidades de trabalho à população”, ressalta a coordenadora de operações da SDE, Mariana Rodrigues.

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Os PATs contam com mais de 200 unidades, presentes em todas as regiões do estado. Em 2024, os PATs ofertaram mais de 400 mil vagas de empregos.



