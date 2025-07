São Carlos tem abertura de 1.025 empresas no primeiro semestre

Crédito: Divulgação

O empreendedorismo segue em alta em São Carlos. No primeiro semestre de 2025, foram abertas 1.025 empresas, um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado quando houve a formalização de empresas. As informações são da a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Na região Central, no primeiro semestre de 2025, foram abertas 3.229 novas empresas, um crescimento de 15,4% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 2.799 constituições. No Estado de São Paulo foram abertas 201.546 novas empresas, um crescimento de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 174.501 constituições.

A gerente regional do Sebrae-SP, Ariane Canellas, avalia que a região de São Carlos tem grande potencial para novos investimentos. "A Região Central do Estado de São Paulo tem características muito favoráveis ao empreendedorismo: é economicamente diversificada, abriga importantes universidades e centros de inovação, além de contar com cadeias produtivas consolidadas e outras que acabaram de ser reconhecidas. Esse ambiente estimula a criação de negócios em diferentes áreas, desde soluções tecnológicas até comércio e serviços ligados à produção rural. O crescimento expressivo na abertura de empresas reflete essa vocação empreendedora da região, e o Sebrae-SP tem atuado para potencializar esse cenário, apoiando quem decide empreender com orientação qualificada e conexões estratégicas.”

Para o economista Sérgio Perussi, os dados de crescimento de abertura de empresas parece ser positivo e o nível de emprego está se sustentando, o que o parece evidenciar que não é simplesmente uma tentativa de substituição de renda por perda de emprego e sim de oportunidade de explorar mercados. “Mas uma avaliação melhor depende de qualificação dos tipos de empresas abertas, setor de atividade economia em comparação com as fechadas. Dessa forma se teria a possibilidade de uma avaliação não sabe qualificada, talvez mostrando conjuntura e mesmo tendência. De positivo, entretanto, que houve crescimento também no número de empresas criadas em São Carlos e na região central, mostrando a dinâmica e força empreendedora da cidade e região”, destaca ele.

O avanço no estado de São Paulo também se reflete no saldo líquido de empresas, diferença entre aberturas e baixas, que alcançou 123.934 no semestre. O número representa um salto de 22,12% na comparação com os primeiros seis meses de 2024, quando o saldo foi de 101.483.

“O estado de São Paulo tem vocação e potenciais gigantes para gerar novas empresas. Há boa logística, mercado consumidor robusto, ambiente de negócios favorável, entre outras características. Estamos desburocratizando cada vez mais o processo de abertura, como determina o governador Tarcísio de Freitas, para que os empreendedores possam crescer e contribuir na geração de renda e emprego, movimentando nossa economia”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

Para o presidente da Jucesp, Marcio Massao Shimomoto, os dados demonstram o fortalecimento do ambiente de negócios em São Paulo “Esses números mostram que o Estado segue firme como motor do empreendedorismo brasileiro. Nosso compromisso é continuar modernizando e facilitando o processo de formalização para que cada vez mais empreendedores possam tirar suas ideias do papel com segurança e agilidade”, afirma Shimomoto.

Os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo.

