SÃ£o Carlos tem 97,8% das empresas classificadas como microempresas, aponta ACISC

CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

A cidade de São Carlos possui atualmente 31.796 unidades empresariais, segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), com forte predominância das microempresas, que somam 31.099 registros. Esse número representa 97,8% do total de negócios ativos no município, evidenciando o papel central dos pequenos empreendedores na economia local.

As demais 697 empresas estão divididas entre companhias de pequeno porte, que somam 319 unidades, e outras 378 que não se enquadram nos regimes simplificados do Simples Nacional ou MEI, geralmente em razão do porte ou faturamento. O cenário local acompanha uma tendência estadual, onde São Paulo contabiliza mais de 11,2 milhões de empresas, sendo 87,6% microempresas.

No panorama nacional, o Brasil reúne mais de 12,4 milhões de empresas, além de cerca de 12,6 milhões de profissionais liberais e autônomos registrados. Esse ambiente diversificado inclui diferentes formatos jurídicos, como empresários individuais, sociedades limitadas, sociedades anônimas, cooperativas e empresas públicas, além de profissionais que atuam por conta própria em áreas técnicas e intelectuais.

Outro destaque do levantamento é o nível de qualificação da mão de obra em São Carlos. Entre os trabalhadores com carteira assinada, 29,3% possuem ensino superior completo, índice acima da média nacional, que é de 28,4%. Entre os homens, 23,8% têm nível superior, enquanto entre as mulheres esse percentual chega a 36%, indicando maior presença feminina com alta qualificação no mercado formal. Já em relação ao ensino médio completo, os índices também são expressivos: 52,3% entre os homens e 49,5% entre as mulheres.

Para a presidente da ACISC, Ivone Zanquim, os dados reforçam a força do empreendedorismo local e a importância de políticas de apoio aos pequenos negócios. “São Carlos tem uma base empresarial extremamente sólida, sustentada principalmente pelas microempresas. Isso mostra o espírito empreendedor da nossa cidade e a necessidade de continuarmos investindo em capacitação, inovação e suporte aos empresários, para que possam crescer de forma sustentável”, destacou.

Já o economista do Núcleo de Economia da ACISC, Elton Casagrande, avalia que a qualificação da mão de obra é um diferencial competitivo importante para o município. “O fato de termos um percentual de trabalhadores com ensino superior acima da média nacional está diretamente ligado à presença das universidades. Esse capital humano qualificado é fundamental para elevar a produtividade das empresas e gerar mais valor à economia local”, explicou.

Casagrande também ressalta que o desafio está em transformar esse potencial em resultados concretos. “A geração de lucros depende de uma interação eficiente entre a organização interna das empresas e a competitividade no mercado. O empresário precisa conhecer bem sua estrutura, identificar pontos fortes e fragilidades e investir continuamente na qualificação da equipe, pois é isso que sustenta o crescimento no longo prazo”, concluiu.

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