São Carlos também prorroga a campanha de multivacinação

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, seguindo determinação do Governo do Estado, prorrogou a campanha de Multivacinação por mais 15 dias. A medida tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal em todas as 645 cidades paulistas.

A multivacinação tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes (menores de 15 anos de idade) de acordo com o calendário básico preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), aumentando a cobertura vacinal desse público e reduzindo, assim, o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis.

No calendário da criança, que inclui a imunização de crianças até 10 anos de idade, estão disponíveis as vacinas BCG, Hepatite B, Rotavírus, DTP+Hib+HB (Penta), Neumocócica 10, Meningocócica C (conjugada), Febre Amarela (atenuada), Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR), Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV), Hepatite A, Difteria, Tétano, Pertussis (DTP), Difteria, Tétano (dT), Papilomavírus Humano (HPV), Varicela, Pneumocócica-23 valente (Pncc), vacina indicada para a população indígena a partir dos 5 anos de idade.

No calendário do adolescente (menores de 15 anos) há mais vacinas, além de reforços das imunizações feitas na infância. São elas: Hepatite B, Difteria, Tétano (dT), Febre Amarela (atenuada), Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR), Papilomavírus Humano (HPV), Meningocócica ACWY, Pneumocócica-23 valente (Pncc), além das vacinas contra o COVID-19 e a Influenza.

Já foram vacinadas 739 crianças com até 1 ano (86,1%), 747 até 4 anos (65%), de 5 a 8 anos já foram imunizadas 361 crianças (53,8%) e de 9 a 14 anos, 692 crianças e adolescentes receberam uma das vacinas disponíveis (73,2%).

Em São Carlos a vacinação será retomada na segunda-feira (06/11), em virtude do feriado de finados (02/11), do ponto facultativo decretado na sexta-feira (03/11) e do aniversário em comemoração aos 166 anos de São Carlos no sábado (04/11). As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de básicas de saúde (UBS’s) e das unidades de saúde da família (USF’s) de segunda a sexta, das 7h30 às 16h30.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também