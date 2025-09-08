São Carlos será cidade piloto no Universaliza SP, programa estadual de saneamento

O assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, destacou a vocação do município para inovação e desenvolvimento. Segundo ele, a parceria representa uma oportunidade concreta de transformar a realidade do saneamento local e servir de referência para outras cidades paulistas. “Durante reunião realizada em 16 de julho com o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito Netto Donato apresentou as principais demandas da cidade, como o desabastecimento nos altos do Santa Felícia, Cidade Aracy e bairros da zona leste, além da necessidade urgente de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na região do Varjão, área em franco crescimento econômico. O governador expressou preocupação com o cenário hídrico do estado e reforçou que o Universaliza SP tem como objetivo romper o ciclo de improvisos”, comentou.

“Segundo o governador Tarcísio, na seca, os prefeitos pedem recursos para perfuração de poços; nas chuvas, para obras de drenagem. O programa vem justamente para oferecer planejamento e estrutura”, complementou Muller.

Mãos dadas – A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, ressaltou o esforço conjunto entre diversas secretarias e órgãos estaduais para atender às necessidades específicas de São Carlos. “Estamos olhando o que o município precisa para crescer de forma sustentável, com segurança hídrica e soluções de drenagem. O Governo do Estado estará de mãos dadas com São Carlos para superar os desafios no curto, médio e longo prazo”, disse.

O vice-prefeito Roselei Françoso também celebrou a escolha de São Carlos como cidade piloto, destacando que “o reconhecimento do Governo do Estado demonstra a capacidade de gestão da administração municipal e a urgência dos desafios enfrentados pela população”.

O presidente do SAAE, Derike Contri, garantiu que a autarquia continuará sob gestão pública e municipal. “O SAAE permanece sendo público. O que buscamos com o Universaliza SP é eficiência, planejamento e investimentos que hoje não conseguimos realizar sozinhos”, afirmou.

Essa posição foi reforçada pelo prefeito Netto Donato, que reiterou seu compromisso de campanha. “Essa parceria não significa a privatização do SAAE. Seguimos firmes com essa promessa. Nosso objetivo é melhorar a gestão e garantir água e esgoto para todos, com apoio técnico e financeiro do Estado”.

O programa Universaliza SP está alinhado às metas do Marco Legal do Saneamento, que prevê que até 2033, 99% da população paulista tenha acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto. Para isso, o Governo do Estado fará aportes anuais de R$ 630 milhões aos municípios participantes, além de subsidiar até 10% dos investimentos necessários. Em novembro, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente visitarão São Carlos para avaliar a capacidade de produção de água e mapear as necessidades locais.

Além disso, o Universaliza SP prevê a criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAI), que garantirá repasses periódicos para obras de drenagem e infraestrutura. “Com essa parceria, São Carlos se posicionará como referência em gestão hídrica e saneamento sustentável, abrindo caminho para que outros municípios paulistas enfrentem com mais preparo os desafios do abastecimento e da infraestrutura urbana”, enaltece o prefeito Netto Donato.

Também acompanharam o prefeito Netto Donato, o secretário de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, o secretário de Gestão de Cidade e Infraestrutrura, Leonardo Lázaro, e a secretária de Gestão Pública e Integração Governamental, Laurie Lubek.

São Carlos foi escolhida pelo governo do Estado como projeto piloto do programa Universaliza SP, uma iniciativa que busca ampliar a cobertura de saneamento básico em cidades que operam seus próprios serviços, fora da atuação da companhia de saneamento Sabesp. A proposta é formar consórcios regionais entre o Estado e os municípios, oferecendo planejamento, suporte técnico e investimentos para enfrentar desafios históricos como desabastecimento, enchentes e falta de infraestrutura.