São Carlos sediou assembleia do Caminho da Fé

São Carlos sediou na quinta-feira (15/5), a Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Amigos do Caminho da Fé. A reunião aconteceu no auditório da Curia Diocesana de São Carlos com a participação de representantes dos municípios associados que compõem a rota de peregrinação, entre outras autoridades politicas e religiosas.

A pauta da Assembleia debateu politicas públicas do setor de Turismo, indicadores e resultados, perspectiva dos usuários, visibilidade, apresentação do relatório anual de atividades – 2024 pela Diretoria Executiva, aprovação e rejeição da inclusão de novos municípios a rota do Caminho da Fé.

O vice-prefeito Roselei Françoso, representando o prefeito Netto Donato, destacou a importância de São Carlos sediar o evento, ao lembrar que o fluxo nas rotas de peregrinação do Caminho da Fé tem crescido nos últimos anos.

“Dados da organização do evento mostraram que foram registrados 27.400 peregrinações únicas com cadastro em 2024, com média de gasto do público de R$ 1.900,00, ou seja são aproximadamente R$ 73 milhões impactados diretamente na economia, promovendo desenvolvimento do Turismo de 72 municípios que compõe a rota do Caminho da Fé e São Carlos com sua cultura, religiosidade e economia, parte dessa dinâmica pujante fundamental na renovação da fé, geração de emprego, renda e promoção do turismo”, frisou.

O secretário municipal de Cultura e Turismo destacou o orgulho de São Carlos receber a Assembleia Geral do Caminho da Fé e enfatizou que por determinação do prefeito Netto Donato a meta é tornar São Carlos uma referência do ponto de vista do Turismo, assim como já é por sua Cultura.

“Esse roteiro é importante para a cidade, temos patrimônio como a Catedral, as nossas igrejas, o importante trabalho da nossa Diocese, o roteiro trata da religiosidade, da fé, mas também trata da saúde com a caminhada dos peregrinos, promove atividades culturais, culinária especial, com várias possibilidades de desenvolvimento do nosso Turismo. Queremos melhorar ainda mais a infraestrutura, investimentos e o acolhimento aos visitantes do nosso ramal do Caminho da Fé”, enfatizou o secretário Leandro Severo.

O bispo diocesano de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, agradeceu o apoio recebido da Prefeitura de São Carlos por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e ressaltou que o Caminho da Fé é importante instrumento de renovação da fé de cada peregrino, evangelização, conexão com Deus, oportunidade de agradecer as bençãos recebidas, promover amor ao próximo e também traz benefícios para o desenvolvimento econômico e do roteiro turístico das cidades que fazem parte das rotas do Caminho da Fé.

Vale lembrar que recentemente a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apresentou ao bispo Dom Luiz Carlos Dias, propostas de criar a primeira rota turística religiosa da cidade, com o objetivo de fomentar uma rota do Caminho da Fé regional, juntamente com a cidade de Ibaté. A parte central do Caminho da Fé na região passa por São Carlos, no Santuário da Babilônia, e a intenção é incluir a Catedral e outras igrejas na rota turística religiosa da cidade, temas que serão discutidos em futuras reuniões com representantes do Caminho da Fé e do município.

A Assembleia reuniu também a presença do secretário adjunto de Turismo, Hicaro Alonso, da diretora do Departamento de Qualificação do Turismo, Fabiana Nascimento e do diretor de Promoção Turistica, Manoel Virginio, do diretor de Economia Solidária, Eduardo Araújo, entre outros servidores da SMCT.

Histórico: Em 2025, o Caminho da Fé completa 22 anos, é uma rota de peregrinação inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Originalmente, se inicia em Águas da Prata/SP e vai até o Santuário Nacional de Aparecida/SP.

O Caminho é composto por aproximadamente 1000 km — divididos em diferentes opções de trajetos —, dos quais aproximadamente 400 km atravessam montanhas da Serra da Mantiqueira por estradas vicinais, trilhas, bosques e asfalto.

Com belas paisagens e comunidades acolhedoras, o Caminho proporciona momentos de reflexão e fé, saúde física e psicológica e integração do homem com a natureza.

