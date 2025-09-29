São Carlos sediou 1º Congresso de Saúde, Segurança e Bem-Estar no Trabalho

Crédito: SCA

No sábado (27), São Carlos sediou o 1º Congresso de Saúde, Segurança e Bem-Estar no Trabalho, realizado no CENACON – Hotel Nacional Inn.

O evento reuniu mais de 250 participantes, entre engenheiros de segurança, médicos do trabalho, técnicos, profissionais de recursos humanos, ergonomia, psicologia, jurídico, além de estudantes e interessados na área. Foram oito horas de programação intensa, que contaram com palestras, debates, estandes de expositores, dinâmicas práticas e momentos de networking.

O objetivo foi transformar a cidade em um ponto de encontro para todos que acreditam em ambientes de trabalho mais humanos, seguros e conectados. A iniciativa também buscou fortalecer a troca de experiências entre especialistas e empresas que atuam no segmento.

Entre os destaques da programação, as empresas ISEG e HSE marcaram presença como expositoras, apresentando soluções e cases voltados à saúde e segurança ocupacional, contribuindo para ampliar o debate sobre boas práticas no ambiente de trabalho.

