São Carlos sedia oficina regional de atualização em arboviroses nesta sexta-feira

O município de São Carlos recebe, na próxima sexta-feira (23/01), uma Oficina de Atualização em Arboviroses promovida pelo Departamento Regional de Saúde (DRS-III) de Araraquara. A atividade será realizada a partir das 13h, no auditório do Paço Municipal, e é voltada a médicos da chamada Região Coração, que reúne os municípios de Descalvado, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira e São Carlos.

A oficina tem como objetivo promover a atualização técnica e o alinhamento de condutas clínicas relacionadas às arboviroses, grupo de doenças transmitidas por vetores, especialmente o mosquito Aedes aegypti. Entre as enfermidades abordadas estão dengue, zika, chikungunya e febre amarela, que continuam representando um desafio significativo para a saúde pública.

De acordo com o DRS-III de Araraquara, o tema é considerado estratégico para o fortalecimento da assistência em saúde na região, contribuindo para a qualificação do atendimento prestado à população. A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, ressalta a importância da participação dos profissionais. “Diante do cenário epidemiológico atual, a participação dos médicos é fundamental para qualificarmos ainda mais o cuidado aos pacientes”, afirmou.

Em São Carlos, em 2026, foram registrados até o momento sete casos confirmados de dengue. Outros oito casos seguem em investigação, aguardando resultado de exames, e 34 foram descartados. Não há registro de óbitos neste ano. Para chikungunya, zika e febre amarela, não houve notificações até agora.

Já em 2025, o município contabilizou 20.429 casos positivos de dengue, com 24 óbitos confirmados. No mesmo período, foram registrados cinco casos positivos de chikungunya — dois importados e três autóctones. Não houve confirmações de zika. Em relação à febre amarela, foram notificadas três ocorrências, sendo dois casos descartados e um óbito confirmado.

Para o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, sediar a oficina reforça o compromisso de São Carlos com a qualificação permanente dos profissionais da área. “As arboviroses continuam sendo um grande desafio para a saúde pública, especialmente em períodos de maior circulação do mosquito transmissor. Atualizar condutas, trocar experiências e alinhar protocolos com toda a região é fundamental para garantir diagnósticos mais rápidos, tratamento adequado e, principalmente, a redução de complicações e óbitos. Investir em capacitação é investir diretamente na proteção da população”, destacou.

