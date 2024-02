São Carlos sedia fórum de cidades digitais e inteligentes

O município de São Carlos recebe, nesta quarta-feira, 7, o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Central de São Paulo. O evento, organizado pela Rede Cidade Digital e pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, acontece no auditório do Paço Municipal e tem mais de 60 prefeituras inscritas, abrangendo prefeitos, gestores, servidores e especialistas para tratar sobre o uso de tecnologia e transformação digital dos serviços públicos.

Ao longo do dia, diversos palestrantes compartilham conhecimento sobre os avanços tecnológicos nos municípios, políticas públicas e soluções de mercado disponíveis, bem como sobre as possibilidades de transformação e inovação que estas aplicações podem resultar no cotidiano da administração pública e no fomento ao desenvolvimento socioeconômico.

Será o primeiro evento da Rede Cidade Digital no ano, tendo como tema “A Inteligência Artificial no Setor Público”. Em 2023, foram realizadas etapas em cidades como Ribeirão Preto-SP, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Itajaí-SC e Vitória-ES, permitindo aos gestores destas regiões apresentar resultados de suas experiências e implementar outras ferramentas tecnológicas em seus municípios.

No caso de São Carlos, estão confirmados 16 palestrantes, entre eles o Diretor de Projetos e Inovação da InvestSP, Thiago Camargo Lopes, os prefeitos de Brotas, Leandro Corrêa, e de Araras, Pedro Eliseu Filho, e os secretários municipais de Governo de São Carlos, Netto Donato, e de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi.

De acordo com o diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho, o evento será de grande aprendizado para todos os presentes. “O objetivo é abordar tudo que tem sido feito visando melhorar a oferta de serviços. A pandemia intensificou mais esse movimento com a implementação de políticas públicas voltadas para melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da inovação”, disse, via assessoria de imprensa.

Acompanhe a programação: https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-da-regiao-central-de-sao-paulo/2304269

