São Carlos sedia encontro regional de turismo com foco em capacitação e desenvolvimento

Crédito: divulgação

São Carlos recebeu, na última quinta-feira (2/10), o Workshop ValorizaSP, realizado no Auditório do Paço Municipal. O encontro, promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) em parceria com a FAPETEC e com apoio da Prefeitura, reuniu gestores municipais, empresários e representantes do trade turístico da região.

Com caráter regional, o evento teve como foco capacitar gestores, apresentar políticas públicas estaduais e estimular o diálogo entre municípios, Estado e agentes do setor turístico, como agências, hotéis, organizadores de eventos e empreendedores.

A programação incluiu painéis técnicos sobre as ações da Coordenadoria de Turismo (COTUR), o programa DADETUR — que oferece apoio financeiro a municípios com potencial turístico — e o Inventário Turístico, ferramenta de mapeamento e valorização de atrativos locais.

“É uma grande satisfação para nós receber em São Carlos este importante workshop que fortalece o diálogo e a integração entre municípios, Estado e setor privado. O turismo é uma atividade que gera emprego, renda e oportunidades, e precisa ser tratado como política pública estratégica”, disse o vice-prefeito Roselei Françoso.

O prefeito Netto Donato também destacou a importância da realização do workshop na cidade. “São Carlos recupera o protagonismo no turismo ao receber diversas cidades da região. Estamos trabalhando para oferecer uma estrutura cada vez melhor e qualificar nossos acontecimentos. Eventos como este permitem que possamos compartilhar experiências, conhecer novos programas e, sobretudo, construir caminhos coletivos para o desenvolvimento regional”.

O secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, ressaltou o papel estratégico do município. “São Carlos é o coração do Estado de São Paulo e uma das cidades mais importantes do país. O potencial da região para o desenvolvimento turístico é extraordinário”, disse.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, o evento reforça a posição de São Carlos como polo articulador regional. “A troca de experiências e o alinhamento com as políticas públicas estaduais são fundamentais para que o turismo avance de forma integrada e sustentável”, destacou.

Participaram ainda do encontro prefeitos e secretários de cidades vizinhas, vereadores, representantes da Região Turística Serra do Itaqueri e do COMTUR de São Carlos, além de outras autoridades e instituições ligadas ao setor.

O Workshop Valoriza SP São Carlos, reuniu, ainda, diversas autoridades como o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes, os vereadores Gustavo Pozzi, Moises Lazarine, Bruno Zancheta, Júlio Cesar e Larissa Camargo, os prefeitos Marcelo Simão (Santa Rita do Passa Quatro), Josias Zani Neto (Santa Maria da Serra) Antonio Carlos Abuabud Júnior (Santa Lúcia), Diego Mingorance (vice-prefeito de Matão) e secretários de Turismo de diversas cidades da região, a presidente da Região Turística da Serra do Itaqueri, Camila Assoni, a presidente do COMTUR de São Carlos, Marilda Santos, entre outras instituições.

Leia Também