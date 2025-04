São Carlos sedia encontro da SBPC-SP III sobre financiamento da Ciência e universidades públicas

A Secretaria Regional da SBPC em São Paulo – Subárea III (SBPC-SP III) promove no dia 5 de maio um encontro em São Carlos com o tema “O financiamento das universidades públicas e da pesquisa no Estado de São Paulo”. O evento será realizado no Auditório Jorge Caron, da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), a partir das 8h30.

Voltado à discussão sobre o papel dos governos municipal e estadual na produção científica, o encontro reúne representantes de instituições de destaque da região, como Unicamp, Unesp, UFSCar, USP e centros da Embrapa.

A programação conta com quatro painéis ao longo do dia, abordando desde os impactos da nova tributação no financiamento das universidades até alternativas inovadoras de fomento à pesquisa, participação municipal e os desafios das mudanças climáticas.

Entre os participantes estão o presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, a reitora da UFSCar, Ana Beatriz Oliveira, e representantes do poder público e de instituições de pesquisa.

A atividade tem apoio do Comitê Gestor Municipal de Ciência e Tecnologia de São Carlos, agências de inovação da USP e UFSCar, unidades da Embrapa, Sebrae e parques tecnológicos. A participação é gratuita, mediante inscrição online neste link.

Confira a programação preliminar:

Encontro Regional da SBPC em São Carlos

Local: Auditório Jorge Caron

EESC-USP

Campus 1 – São Carlos/SP

Data: 05 de maio de 2025

Dia 05/05/2025

Tema do encontro: O financiamento das universidades públicas e da pesquisa no Estado de São Paulo

08:30h – Abertura oficial

Convidados:

Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro – Presidente da SBPC

Profa. Dra. Mirlene Fátima Simões – Secretária Regional São Paulo 3 da SBPC

Profa. Dra. Ana Beatriz Oliveira – Reitora da UFSCar

Prof. Dr. Fernando Catalano – Diretor da EESC-USP São Carlos

Paula Knoff – Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – Prefeitura de São Carlos

Victor Oliveira – Secretário Municipal de Administração – Prefeitura de Araraquara

09:00h – Painel 1

Universidades Estaduais: novos financiamentos para pesquisa e ensino

10:30h – pausa para café

10:50h – Painel 2

Outros modelos de financiamento à CT&I

12:30h – pausa para almoço

14h – Painel 3

Mudanças climáticas e sociais: financiamento em pesquisa e ciência para desafios futuros

15:30h – pausa para café

15:45h – Painel 4

Cidades, ciência e pesquisa associadas: financiamentos municipais em CT&I

Com informações do Jornal da Ciência

Leia Também