São Carlos sedia cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária

Crédito: Divulgação

A Prohab (Progresso e Habitação de São Carlos) através do Presidente Rodson Magno, juntamente com o Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Eli Corrêa Filho, e a Secretaria Executiva do Programa Cidade Legal, Candelária Reyes, realizaram na tarde desta quinta-feira, 27, na Emeb Arthur Natalino Deriggi, uma Cerimônia de Entregas de Títulos de Regularização Fundiária para as quadras 27 e 55 do bairro Cidade Aracy e de Matrículas para diversos municípios da região.

No evento estiveram presentes diversas autoridades da nossa cidade e região, além da apresentação das crianças da Fanfarra Nave Sal da Terra e do Coral Doces Flaustistas.

De acordo com o Presidente da Prohab, são mais de 100 lotes que estão sendo regularizados. “Esse é o respeito que cada família merece, sua propriedade. E este documento garante a dignidade das pessoas”, finaliza Rodson.

