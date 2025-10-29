(16) 99963-6036
São Carlos sedia capacitação regional da Vigilância Sanitária com presença de 24 municípios

Evento reuniu cerca de 100 profissionais para alinhar e padronizar procedimentos administrativos sanitários na região

29 Out 2025 - 19h08Por Jessica Carvalho R
A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos recebeu nesta quarta-feira (29) uma capacitação regional promovida pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. O treinamento, realizado no auditório do Paço Municipal, reuniu cerca de 100 profissionais de 24 municípios pertencentes à Diretoria Regional de Saúde (DRS) e teve como foco a padronização e qualificação dos procedimentos administrativos sanitários.

Durante o encontro, especialistas estaduais e representantes técnicos apresentaram palestras voltadas à condução de processos e à segurança jurídica das ações fiscalizatórias. Estiveram presentes Lourinaldo Cordeiro Alves, do Núcleo de Inspeção de Produtos para Saúde do Centro de Vigilância Sanitária do Estado, e Rafael Adão Buozo, do Grupo de Vigilância Sanitária de Osasco.

A diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, Denise Martins Gomide, ressaltou a importância da integração entre os municípios.“Reunir profissionais de toda a região para discutir e alinhar procedimentos é essencial para garantir a eficácia das ações sanitárias e a proteção da saúde pública. São Carlos tem orgulho de sediar um evento com esse nível de qualificação”, destacou.

Já Ana Lúcia Spagnol Bosi, diretora técnica de Saúde do Grupo de Vigilância Sanitária da DRS Araraquara, enfatizou o objetivo da capacitação.“Queremos padronizar e aprimorar a condução dos processos administrativos no âmbito da Vigilância Sanitária, assegurando eficiência, legalidade e transparência em todas as etapas — da fiscalização inicial à decisão final. Essa harmonização garante segurança jurídica às nossas ações”, explicou.

De acordo com Denise Martins Gomide, o treinamento integra uma série de ações promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde voltadas à formação continuada dos profissionais, fortalecendo a rede regional de Vigilância Sanitária e o alinhamento com as diretrizes estaduais.

