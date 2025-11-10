São Carlos sedia a primeira edição da Expo EJA Intermunicipal

A noite da última sexta-feira (7/10) marcou um importante momento para a educação popular da região. São Carlos sediou a primeira edição da Expo EJA Intermunicipal 2025, evento que reuniu cerca de 380 pessoas — entre estudantes, educadores, gestores e autoridades — das redes de Educação de Jovens e Adultos (EJA) de São Carlos, Araraquara, Limeira e Itirapina. A mostra aconteceu no salão da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC) e teve entrada gratuita.

Representando o prefeito Netto Donato, o vice-prefeito Roselei Françoso destacou o papel transformador da educação popular:“A Expo EJA é uma vitrine do que há de mais bonito na educação popular. São quatro municípios mostrando o que constroem com as mãos, com a cabeça e com o coração. É cultura, é meio ambiente, é arte, é resistência. É a prova de que a educação de jovens e adultos não é só conteúdo, é cidadania.”

Roselei também agradeceu à AEASC pela parceria e elogiou o trabalho dos núcleos do MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos), coordenados pela OSC Acorde:“Temos uma rede viva, pulsante, que atua na periferia, nos bairros, nos espaços onde o Estado muitas vezes não chega. E essa rede só existe porque temos parceiros comprometidos com a transformação social.”

A chefe da Seção de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação, Maria Alice Zacharias, celebrou o sucesso da iniciativa e a diversidade das produções apresentadas:"Foi um momento muito especial. Reunimos cerca de 380 pessoas das redes de EJA de São Carlos, Araraquara, Limeira e Itirapina. As mostras reuniram as três frentes de atuação do nosso município: a EJA na escola formal, o MOVA e o PBA – Programa Brasil Alfabetizado. Os trabalhos mostraram o quanto nossos estudantes aprendem e transformam suas vidas por meio da educação.”

Entre os projetos expostos estavam iniciativas sobre agricultura familiar, artes, cultura, alfabetização digital, construção civil, teatro e música — todos desenvolvidos com criatividade e dedicação pelos estudantes, com o apoio de seus educadores.“Foi emocionante ver o envolvimento dos estudantes e o quanto esse evento fortaleceu a EJA como espaço de cultura, saberes e esperança. Sem dúvida, foi um marco para a educação de pessoas jovens e adultas em São Carlos”, concluiu Maria Alice.

