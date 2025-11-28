São Carlos sedia 2º Fórum Regional da Juventude e amplia debate por políticas para jovens

São Carlos sediou nesta quinta-feira (27) o 2º Fórum Regional da Juventude, reunindo gestores, lideranças e representantes da sociedade civil no auditório do Paço Municipal. O evento, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal Especial da Infância e Juventude, teve como foco o debate e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à infância e juventude na Região Central do Estado.

Participaram do encontro o Coordenador Estadual da Juventude, Juliano Borges, o secretário municipal de Infância e Juventude, Emerson Morais, a dirigente de ensino Débora Costa Blanco, o vereador Dé Alvim, além dos secretários Rafinha Almeida (Pessoa com Deficiência e Paradesportos) e Ana Paula Vaz (Família).

O objetivo central foi ampliar a articulação entre municípios, conselhos e organizações que atuam diretamente com jovens, buscando consolidar ações conjuntas, promover maior participação social e construir políticas mais inclusivas.

Em sua fala, Juliano Borges destacou o protagonismo de São Carlos no cenário estadual.“Queremos criar espaços para os nossos jovens e fortalecer o trabalho nos municípios. São Carlos já se destaca pelo tamanho e pela relevância desse esforço, que precisa ser ampliado em toda a região”, afirmou.

Ele explicou que o Estado vive um processo de reformulação das políticas de juventude, com a proposta de ampliar o Conselho Estadual da Juventude e implementar 16 Conselhos Regionais, garantindo representatividade e voz ativa aos jovens nas decisões públicas.

Borges ressaltou ainda que São Carlos está à frente nesse movimento por possuir uma secretaria exclusiva para o tema. Ele defendeu que os municípios incluam a pauta da juventude em seus Planos Plurianuais (PPA), assegurando metas e resultados concretos.“Quando a cidade não insere a palavra ‘jovem’ no PPA, demonstra que não está compromissada com o tema. Precisamos mudar essa cultura e consolidar a juventude como sujeito de direito, protegido pela Constituição e pelo Estatuto da Juventude”, completou.

O secretário municipal Emerson Morais reforçou a importância do fórum como espaço de construção coletiva.

“A juventude precisa ser ouvida e ter espaço de participação efetiva. Este encontro é um passo importante para que possamos construir políticas públicas mais próximas da realidade dos jovens”, afirmou.

O 2º Fórum Regional da Juventude encerrou a programação reforçando o compromisso de São Carlos e dos municípios da região com a promoção de direitos, participação social e desenvolvimento integral de crianças e jovens.

