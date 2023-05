São Carlos sedia 1º encontro de integrantes de Comissões de Igualdade Racial de Subseções da região

Na última sexta-feira (28/04), ocorreu a 4ª CRAVD23 – Conferência Regional da Advocacia Paulista de 2023, sediada nesta comarca, evento que contou com a participação da Dra. Patrícia Vanzolini, Presidente da OAB-SP, reunindo mais de 350 participantes de diversas subseções da OAB, com diversos palestrantes trazendo conteúdos de qualidade aos profissionais da região.

Além das inúmeras palestras e temáticas de extrema relevância para advocacia paulista, o Dr. Irapuã Santana, palestrou sobre a temática “Julgamento: Perspectiva de Gênero e Raça”, fomentando as problemáticas do racismo e os paradigmas racistas do século XIX, que afetam as pessoas negras até os dias atuais.

Durante o evento aconteceu o 1º Encontro de Integrantes de Comissões de Igualdade Racial da 5ª e 6ª regiões da OAB SP com participantes da cidade de São Carlos, Araraquara, Guaíra e Leme.

O encontro foi conduzido pelo Dr. Irapuã Santana, palestrante e Presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB SP e a Dra. Dione Almeida, palestrante e 1ª secretária-geral adjunta da OAB SP. No encontro também tivemos a participação da Dra. Cristiane Regina Lemos de Menezes, Presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Carlos e Coordenadora Regional da 5ª Região, bem como o do Presidente da 30ª Subseção da OAB São Carlos, Dr. Renato Cassio Soares de Barros.

Esse encontro proporcionou não apenas trocas de experiências pessoais e profissionais, mas deixou evidente a importância e a real necessidade de fortalecermos o combate à discriminação racial dentro do Estado de São Paulo, uma vez que os casos de racismo tem sido frequentes conforme noticiado pelas mídias. Como Coordenadora Regional sinto a necessidade de dialogarmos com as escolas, Universidades, Ongs, etc ... sobre a necessidade de uma formação através do letramento racial. Acredito que após esse feliz encontro que contou com a participação de membros das comissões, advogados e advogadas negros(as) de São Carlos e outras cidades, membros da equipe da Coordenadoria Executiva de Políticas Públicas Étnico- Raciais e do Centro de Referência Afro “Mestre Jorge” da cidade de Araraquara, conseguiremos avançar pela efetivação de políticas públicas e ruma a uma educação antirracista, informou Dra. Cristiane.

