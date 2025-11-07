(16) 99963-6036
sexta, 07 de novembro de 2025
Cidade

São Carlos se prepara para possível passagem de ciclone extratropical com plano de contingência

07 Nov 2025 - 19h02
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
São Carlos se prepara para possível passagem de ciclone extratropical com plano de contingência -

A Prefeitura de São Carlos entrou em estado de atenção nesta sexta-feira (07/11), após a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitir um alerta para a formação de um ciclone extratropical que pode atingir a região central do Estado neste final de semana. O fenômeno pode provocar tempestades severas, com chuvas intensas, granizo, raios e rajadas de vento que, em algumas áreas, podem ultrapassar os 100 km/h.
Diante do risco, o prefeito Netto Donato convocou uma reunião emergencial no Paço Municipal com representantes das secretarias municipais, forças de segurança e concessionárias de serviços. “Recebemos o alerta e, imediatamente, reunimos a Guarda Municipal, agentes de trânsito, equipes de limpeza pública, SAAE, CPFL, Polícia Militar, Bombeiros e Meio Ambiente. Estamos preparados para agir com rapidez e dar assistência à população, caso o evento climático se confirme”, afirmou o prefeito.
O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, explicou que São Carlos já conta com um plano de contingência estruturado pela Defesa Civil municipal. “Essa reunião serviu para alinhar os protocolos, deixar todas as equipes em estado de alerta e garantir que os equipamentos estejam prontos para uso imediato. Também estamos mapeando os locais que poderão ser utilizados em caso de emergência”, disse.
Segundo o alerta estadual, rajadas de vento acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções de energia. A Defesa Civil recomenda: Evitar áreas arborizadas e não estacionar veículos sob árvores, recolher objetos soltos em varandas e quintais, durante tempestades com raios, evitar áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água; e nunca atravessar áreas alagadas. Se um fio energizado cair sobre o veículo, permanecer dentro do carro e acionar o Corpo de Bombeiros.
A Prefeitura reforça que está em prontidão e que a população deve acompanhar os canais oficiais para atualizações. “Esperamos que o pior não aconteça, mas estamos prontos para agir em conjunto com todas as forças da cidade”, concluiu Netto Donato.

Leia Também

UFSCar realiza Universidade Aberta 2025 nos dias 12 e 13 de novembro
Educação19h58 - 07 Nov 2025

UFSCar realiza Universidade Aberta 2025 nos dias 12 e 13 de novembro

Rua Marcolino Lopes Barreto volta a ter mão dupla entre as ruas São Sebastião e Padre Teixeira
Cidade18h36 - 07 Nov 2025

Rua Marcolino Lopes Barreto volta a ter mão dupla entre as ruas São Sebastião e Padre Teixeira

Paulistão Atacadista vai gerar 200 empregos em São Carlos
Cidade18h31 - 07 Nov 2025

Paulistão Atacadista vai gerar 200 empregos em São Carlos

Prefeitura lança "Aprova São Carlos" e acelera digitalização na gestão urbana
Cidade18h30 - 07 Nov 2025

Prefeitura lança "Aprova São Carlos" e acelera digitalização na gestão urbana

São Carlos implanta viabilidade locacional automatizada do programa Facilita SP
Cidade18h22 - 07 Nov 2025

São Carlos implanta viabilidade locacional automatizada do programa Facilita SP

Últimas Notícias