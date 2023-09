São Carlos se destaca no rodeio de Igaratá com Tropa Conquista e cavalo Satélite - Crédito: divulgação

São Carlos, vem sendo destaque em algumas festas de peão do Estado de São Paulo. Depois da Cia de Rodeio Leandro Bueno, na 68ª Festa de Peão de Barretos, onde o touro Denver sagrou-se um dos melhores touros durante a competição, agora foi a vez da Tropa Conquista, de São Carlos, que foi destaque na cidade de Igaratá, município que se localiza na microrregião de São José dos Campos, no Igaratá Rodeo Fest 2023, que aconteceu neste mês de setembro, entre os dias 6 e 9.

Comandada por Alexandre Teodoro, o Xandão, a tropa de cavalos se destacou e foi escolhida a melhor tropa. Além disso, o cavalo Satélite, pertencente à Tropa Conquista, foi premiado e escolhido como o melhor da competição.

Alexandre Teodoro, o Xandão, disse com muita emoção que é gratificante o resultado. “É muito bom conquistar esse reconhecimento no rodeio, ainda mais levando o nome da cidade de São Carlos. Mais uma edição do Igaratá Rodeo Fest foi realizada com sucesso e a Festa de Peão é uma das mais aguardadas pela população da região e uma das melhores festas de portões abertos. Só temos que agradecer e parabenizar os organizadores, toda a comissão e a empresa que promoveu a festa este ano, e, principalmente, ao público que marcou presença e prestigiou essa grande festa”.

Xandão explica que começou a trabalhar no ramo dos rodeios com 18 anos. “Tive a minha primeira tropa de cavalos nessa idade. Fiquei por seis anos na área, depois fui trabalhar com outras atividades e voltei à ativa há cerca de cinco anos”.

O Igaratá Rodeo Fest 2023 contou com shows maravilhosos, montarias emocionantes, onde a competição foi muito acirrada, incluindo artistas como João Bosco e Vinícius, Sérgio Reis, Talis e Weligton, Marcos e Bueno. Isso, sem contar com a emoção do rodeio, com as montarias mais emocionantes e a competição mais acirrada da região, resgatando as tradições.

