SÃ£o Carlos se consolida como polo aeroespacial com investimentos da LATAM e Embraer

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao interior paulista marcou um novo capítulo na aviação brasileira. Nesta quarta-feira (25), o chefe do Executivo esteve no centro de manutenção da LATAM Airlines Brasil, localizado em São Carlos (SP), em um evento que celebrou os 25 anos do complexo e reforçou o volume de investimentos do grupo no país.

A unidade, conhecida como LATAM MRO, é considerada o maior centro de manutenção aeronáutica da América do Sul e recebeu uma comitiva do Governo Federal, além de executivos da companhia e representantes da indústria. A programação incluiu visita técnica às instalações e a apresentação do modelo E195-E2, fabricado pela Embraer, que passará a integrar a frota da empresa a partir do fim de 2026.

O encontro reuniu cerca de 150 funcionários e destacou o crescimento das operações da LATAM no Brasil, incluindo a ampliação do quadro de colaboradores e os investimentos recentes destinados ao complexo de São Carlos. A unidade concentra parte relevante das manutenções da frota do grupo e desempenha papel estratégico dentro da operação global da companhia.

Inaugurado em 2001, o centro de manutenção se consolidou como um dos principais polos aeroespaciais do país. Com estrutura de aproximadamente 95 mil metros quadrados, o espaço conta com nove hangares e mais de 20 oficinas especializadas, sendo capaz de atender simultaneamente até 16 aeronaves. O local também possui certificações internacionais, o que amplia sua atuação no mercado global.

Nos últimos anos, o complexo passou por expansão significativa, incluindo a abertura de um novo hangar, a ampliação do atendimento a clientes externos e o início de sua transformação em um centro voltado à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os investimentos recentes também priorizam iniciativas ligadas à digitalização, eficiência operacional e redução de impactos ambientais.

Dentro da estratégia de crescimento da LATAM no Brasil, a companhia anunciou a aquisição de até 74 aeronaves E195-E2, sendo parte já confirmada em pedidos firmes. A chegada dos novos aviões deve ampliar a conectividade aérea no país, permitindo otimização de rotas e abertura de novos destinos, especialmente a partir dos principais hubs da empresa.

Com a incorporação dessas aeronaves, o centro de manutenção de São Carlos deve assumir papel ainda mais relevante, tornando-se referência para serviços relacionados à família E2. A medida reforça a integração entre LATAM e Embraer e contribui para o fortalecimento do setor aeroespacial brasileiro.

Atualmente, a LATAM mantém uma operação robusta no país, com centenas de voos diários e presença ampliada em destinos nacionais e internacionais. Nos últimos anos, a companhia também expandiu sua frota no Brasil, consolidando sua posição como uma das principais responsáveis pela conexão do país com o mercado global.

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