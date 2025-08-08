São Carlos Rodeio Fest deve causar aumento de 20% nos negócios do setor de serviços

Imagem Ilustrativa -

O São Carlos Rodeio Fest, que começa nesta sexta-feira, 8 de agosto, e vai até o dia 16 de agosto, deve promover um salto de até 20% nos negócios do setor de serviços, que inclui hotelaria, gastronomia e outros. A previsão é do empresário Silvio Miranda, presidente do SINHORES (Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de São Carlos), que reúne 146 empresas na cidade sendo 137 de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, como pizzarias, churrascarias, salgaterias e hamburguerias, entre outros e 9 do setor de hospedagem, que envolve hotéis, motéis e pousadas.

O rodeio deve receber um público de aproximadamente 160 mil pessoas em quatro noites, ou 40 mil pessoas por dia, o que está gerando grande expectativa nos setores empresariais por um salto nos negócios no próximo mês.

A presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanquin, também está bastante otimista. "A expectativa da ACISC é muito positiva em relação ao impacto do rodeio no comércio de São Carlos. Eventos desse porte costumam movimentar significativamente a economia local, principalmente nos setores de alimentação, vestuário, calçados, salões de beleza, hospedagem e combustíveis", comenta.

Diante do megaevento anunciado, segundo Ivone, os lojistas e outros empreendedores do setor varejista se prepararam para atender aos turistas que passarão pela cidade nestas quatro noites. "Muitos comerciantes se prepararam para atender à demanda do público que deverá prestigiar a festa. Acreditamos que o rodeio tem potencial para impulsionar as vendas, atrair turistas e gerar novas oportunidades, contribuindo diretamente para o fortalecimento do varejo e dos serviços da nossa cidade", conclui.

Resultado de um investimento de R$ 10 milhões da MP Produções, o evento será o maior do segmento na história de São Carlos e vai gerar cerca de 3.500 empregos, entre diretos e indiretos, em tudo o que envolve a festa.

O economista Elton Casagrande afirma que toda a categoria de entretenimento movimenta a economia. "O primeiro item é a construção e preparação do local, que envolve a construção civil, pequenas obras e montagem, geralmente feitas por empresas especializadas desses setores, que contratam pessoas em caráter temporário. Outro é o fechamento de contrato de anúncios, comunicação e marketing, seja da cidade ou não. De qualquer maneira, os materiais ou as placas podem ser da cidade. Em terceiro lugar está a contratação do pessoal de segurança e apoio. Algumas empresas têm equipe própria e outras contratam. O quarto ponto é o papel do poder público, com ambulâncias e serviços de emergência, que geram custos, pois, em um evento desse porte, sempre há alguém que apresenta algum problema de saúde. O quinto fator é a atração de pessoas de outras cidades. Algumas vêm para São Carlos e se hospedam; outras chegam e vão embora. Os médios e pequenos hotéis também ganham movimento. Alimentação e bebida também movimentam a economia. Higienização e limpeza do local igualmente geram empregos. O entretenimento em geral movimenta: muitos vão às praças de alimentação do shopping, e o comércio vive um bom momento. A questão dos animais também envolve tratadores, veterinários etc. Então, uma festa envolve muita coisa. Nem tudo é positivo, mas movimenta, sim, a economia", destaca.

O MELHOR DO SERTANEJO O evento promete unir grandes nomes da música sertaneja e eletrônica à adrenalina das montarias em touros e cavalos. A festa acontece na Avenida Getúlio Vargas, na rotatória da antiga Cardinali, e contará com duas semanas repletas de atrações imperdíveis.

Além dos shows, o público poderá acompanhar as tradicionais montarias, que prometem levantar poeira e emocionar os amantes do rodeio. O evento é uma realização da MP Promoções, empresa referência no segmento de grandes eventos pelo Brasil, que, durante 2025, realizará 18 eventos de grande porte. "Fizemos Bragança Paulista, depois Lins, Socorro, Guaxupé, São Carlos, Cotia, Itaguá e São José até dezembro. A gente descansa carregando pedra", afirma Pacheco.

O empresário Marcos Pacheco afirmou, em entrevista ao São Carlos Agora nesta segunda-feira, 2 de junho, que todas as noites contarão com dois shows, sendo o primeiro previsto para começar por volta das 23h30 e o último terminar por volta das 4h.

"Vamos fazer a festa às sextas e sábados durante duas semanas para que o povo possa participar. Acho que a recepção vai ser muito boa. Aprendi em 40 anos de estrada a fazer grandes eventos. Temos grande preocupação para que a família participe da festa", destaca Pacheco.

Ele também ressaltou o ingresso solidário: pessoas que se inscreverem nas redes sociais oficiais do rodeio poderão ter acesso a ingressos gratuitos na arquibancada e pista simples, podendo, voluntariamente, doar alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos. Também haverá um espaço especial reservado para PCDs (pessoas com deficiência e autistas).

Pacheco elogiou a postura do vereador Bira Teixeira (PODEMOS), que trabalhou politicamente na Câmara Municipal para revogar legislações que criavam entraves para a realização do evento.

O empresário garante que todas as provas do rodeio serão realizadas dentro da lei e da regulamentação existente para a defesa dos animais. "Vamos fazer de tudo para realizar um dos melhores rodeios do Brasil aqui em São Carlos", comenta.

Bira afirma que a realização do evento, 22 anos após o último rodeio da cidade, é a concretização de um sonho. "Temos certeza de que será um grande sucesso e se consolidará como um dos maiores eventos da região", aposta.

OS SHOWS DO SÃO CARLOS RODEIO FEST

08/08 Luan Santana / Open Farra

09/08 Fred e Fabrício / Dennis

15/08 Gusttavo Lima /Alok/ Bruno e Denner

16/08 Murilo Huff / Jiraya Uai



