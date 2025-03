SÃ£o Carlos retoma a operaÃ§Ã£o Cata Treco pelo bairro Antenor Garcia

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Vigilância, inicia na próxima segunda-feira (24/03), pelo bairro Antenor Garcia, a Operação Cata Treco, serviço que realiza a coleta de materiais volumosos como móveis velhos, como sofás e colchões, utensílios quebrados, resíduos de madeira, pneus, plásticos, vasilhames, latas e outros objetos que possam acumular água da chuva. O lixo descartado irregularmente nos terrenos baldios também será recolhido. Somente não será recolhido lixo doméstico, já que para isso existe a empresa contratada que faz esse serviço diariamente.

Para realizar a operação a Secretaria de Saúde vai contar com o apoio do SAAE e das secretarias de Gestão da Cidade e Infraestrutura e de Conservação e Qualidade Urbana. Serão disponibilizados caminhões de carga seca e basculantes, além de pá carregadeira. Os trabalhos começam a partir das 8h e seguem até o fim da tarde.

A Operação foi retomada em virtude dos altos números de casos positivos de Dengue, inclusive o município já decretou estado de emergência. “Essa é mais uma ação da Prefeitura no combate à Dengue, a operação Cata Treco, juntamente com o trabalho dos agentes de combate às endemias, mais uma vez tenta mobilizar a população na necessidade da eliminação de qualquer objeto, qualquer recipiente com água parada nos quintais ou no seu entorno. Os casos de dengue estão aumentando muito em São Carlos, já estamos numa situação de emergência, e é muito importante a participação da população eliminando qualquer tipo de água parada”, explicou Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde.

Denise ressaltou, ainda que a responsabilidade é de todos, do poder público e da população, por isso pedimos o apoio dos moradores para que abram suas residências, para que recebem os nossos agentes de endemias para que eles possam identificar os criadouros e fazer a eliminação”.

De acordo com o secretário de Saúde, Leandro Pilha, a previsão é estender a operação cata trecos para outros bairros.” A operação vai começar pelo bairro Antenor Garcia, mas a nossa ideia é fazer também toda a região do grande Cidade Aracy para depois seguir para outras regiões da cidade”, garantiu Pilha.

A Secretaria de Cidade Inteligente e Transparência também está realizando uma campanha contra a Dengue nós veículos de comunicação da cidade e também vai avisar os moradores dos bairros por onde a Operação Cata Trecos vai passar por meio de carros de som e das redes sociais da Prefeitura.

Em 2025 já foram registradas 7.285 notificações para Dengue, com 1.632 casos descartados e 3.190 casos positivos, sendo todos autóctones, 2.463 ainda aguardam resultado de exame, com 5 óbitos em investigação, aguardando exame do Instituto Adolfo Lutz.

Leia Também