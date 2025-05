São Carlos registrou a temperatura mais baixa do ano nesta quinta-feira (29)

Compartilhar no facebook

A quinta-feira (29/05) amanheceu com a temperatura mais baixa do ano em São Carlos. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou 9,3°C nas primeiras horas da manhã, com uma sensação térmica ainda menor, de 8,3°C.

Apesar da previsão de tempo seco, a cidade também registrou uma leve chuva, com pouco mais de 2 milímetros. A noite deve trazer um leve aumento, com os termômetros chegando aos 11°C, conforme dados da Climatempo.

A próxima madrugada promete ser ainda mais gelada, com a mínima prevista de 8°C. A máxima para amanhã (30/05) deve atingir os 22°C.

A frente fria, que já passou pelo estado de São Paulo e segue em direção a Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, é a responsável pela queda nas temperaturas. A onda de frio deve persistir na região até a próxima terça-feira (03/06).

Segundo Pedro Caballero, diretor da Defesa Civil de São Carlos, a primeira entrada de frente fria do ano ocorreu na quarta-feira (28/05). Ele informou que as temperaturas devem permanecer baixas, especialmente nas primeiras horas da manhã, podendo variar entre 5°C e 8°C entre sexta-feira (30/05) e sábado (31/05). A máxima deve atingir os 24°C. Caballero também comunicou que não há previsão de mais chuvas a partir de sexta-feira e alertou para os cuidados necessários devido ao frio e à circulação do vírus da gripe.

A chuva registrada foi de baixa intensidade, servindo principalmente para umedecer o ambiente. A Defesa Civil lembra que a população pode receber alertas da cidade ou região enviando o CEP por mensagem para o número 40199.

