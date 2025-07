São Carlos registra temperatura abaixo de 10ºC na manhã desta quinta-feira (3)

Pedestre caminha durante manhã com muito frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

A cidade de São Carlos amanheceu gelada nesta quinta-feira (3), com os termômetros marcando menos de 10ºC. Por volta das 7h, a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), registrou a temperatura mínima de 9,9ºC com sensação térmica de 8ºC.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, a queda nas temperaturas é causada pela atuação de uma massa de ar frio que predomina no estado de São Paulo. No interior, o tempo segue estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.

Segundo a previsão, o fim de semana será de tempo firme em todo o estado. No sábado (5) e domingo (6), o sol deve predominar entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas continuam baixas, principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

